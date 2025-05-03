日本民用飛機入釣魚島上空 陸罕見出動艦載直升機驅離

日本一架民用飛機3日中午進入釣魚台列嶼領空，而大陸海警則出動艦載直升機進行警告驅離，大陸海警局發言人強調，敦促日方立即停止一切違法活動，大陸海警將持續在釣魚島領海領空開展維權執法活動，維護國家領土主權和海洋權益。

據大陸海警局消息，大陸海警局新聞發言人劉德軍晚間表示，5月3日海警艦艇「依法」在釣魚台列嶼（陸稱釣魚島）海域例行巡航時，發現1架日本民用飛機於11時19分非法進入「中方釣魚島領空」，11時24分飛離。

劉德軍強調，大陸海警艦艇迅即依法對其採取必要管控措施並起飛艦載直升機警告驅離。他重申釣魚台及其附屬島嶼是中國固有領土，敦促日方「立即停止一切違法活動」，並指大陸海警將持續在釣魚台領海領空開展維權執法活動，「維護國家領土主權和海洋權益」。

公開資料顯示，大陸海警雖然長期在釣島附近執法，並也曾多次驅離進入釣島領海的日本漁船、巡視船等船隻，但出動艦載直升機區離日本飛機，相當罕見。

日本共同社則在3日晚間報導指，日本第11管區海上保安總部（那霸）稱，3日中午12點20分前後起，大陸海警局的4艘船相繼駛入釣魚台（日稱尖閣諸島）周邊的「日本領海」，之後其中1艘上的1架直升機起飛並進入領空。約15分鐘後，直升機飛到領空外。第11管區正在調查詳細情況。

報導提及，截至下午1點前後，日本海上保安廳的巡邏船確認了4艘船駛離領海並進入外側的毗連區。這是陸方公務船繼4月7日以來再次駛入釣島周邊領海，為今年第11天。4艘船均搭載機關炮。日方巡邏船要求其駛離領海。包括毗連區在內，至今已連續166天在釣島周邊發現大陸公務船。

公開資料顯示，去年6月7日，日方指出4艘配備有艦砲的大陸船隻進入釣島領海，當時日本外相林芳正向媒體稱已向大陸抗議，而當天大陸海警局發言人甘羽證實當日大陸海警2501編隊在釣魚台領海內依法開展維權巡航活動，這是「反制日方近期一系列消極舉動的必要舉措」。甘羽當時強調，「奉勸日方謹言慎行、反躬自省、停止挑釁，中國海警將依法加強在中國管轄海域的巡航執法力度，堅決挫敗一切侵權挑釁圖謀」。