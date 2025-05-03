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韓團頻傳赴中演出引「限韓令」鬆綁猜想 消息遭否認

中央社／ 台北3日電

韓國藝人頻傳赴中國演出的消息，引發外界猜測北京是否鬆綁「限韓令」；但據報為邀請單位的中國官媒央視稱沒有邀請韓國偶像團體巡迴演出的計畫。

綜合陸媒報導，有韓國媒體近日指央視「向韓國演出策畫公司發送了關於邀請K-pop偶像團體聯合演出項目的合作公函」的報導，但央視昨天指這項消息不實，目前沒有此類計畫。

另據韓聯社4月29日報導，韓國男團EPEX將於5月31日在福建福州舉行單獨演唱會。這是9年來首次全員均為韓國人的偶像組合在中國舉行單獨演唱會。

對此，中國外交部當天回應說不了解演出具體情況，「我想強調的是，我們對同韓方開展有益的文化交流合作持開放態度。希望韓方與中方共同努力，推動雙方各領域交流合作向前發展」。

韓聯社之後再報導說，招牌韓國流行音樂演出「夢想演唱會」（Dream Concert）將於9月在海南三亞登場，觀眾預計可達4萬人次，將是近幾年在中國舉辦的最大型韓國音樂活動。

韓國於2016年部署美國終端高空防衛系統（THAAD，又稱薩德反飛彈系統）後，中韓關係急轉直下，韓國影視劇和藝人被限制進入中國市場，但北京從未承認限韓令的存在。

香港星島日報今天提到，中國即將承辦2026年亞太經濟合作會議（APEC）峰會。一名負責籌備APEC峰會的高級官員稍早前說，中韓最早將於5月全面恢復兩國文化合作。

央視 演唱會

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