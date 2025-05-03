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陸駐巴基斯坦大使姜再冬會見巴總理夏巴茲 籲印巴雙方保持克制

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
5月1日，姜再冬大使會見巴基斯坦總理夏巴茲，就當前巴印局勢交換意見，巴基斯坦副總理兼外長達爾和陸使館公參徐航太等在座。 大陸駐巴基斯坦大使館網站
5月1日，姜再冬大使會見巴基斯坦總理夏巴茲，就當前巴印局勢交換意見，巴基斯坦副總理兼外長達爾和陸使館公參徐航太等在座。 大陸駐巴基斯坦大使館網站

據大陸駐巴基斯坦大使館網站，5月1日，姜再冬大使會見巴基斯坦總理夏巴茲，就當前巴印局勢交換意見，巴基斯坦副總理兼外長達爾亦在場。姜再冬呼籲印巴雙方保持克制、相向而行、妥處分歧，共同維護地區和平穩定。

消息稱，夏巴茲總理介紹巴印因克什米爾地區突發事件引發兩國關係緊張的最新情況，感謝中方著眼於南亞和平穩定、推動緩解緊張局勢的積極努力，重申巴基斯坦將堅定捍衛國家主權、安全和尊嚴，表示願繼續同各方溝通協調，共同防止事態升級，維護南亞和平安寧。

姜再冬表示，中方理解巴方合理安全關切，支持巴方維護自身主權和安全利益，支持盡快對有關事件開展公正調查，呼籲印巴雙方保持克制、相向而行、妥處分歧，共同維護地區和平穩定。

4月22日，一群武裝份子在查謨和克什米爾邦以機槍掃射遊客，造成26人死亡。印度認定三名在逃份子有兩人是巴基斯坦人，據此指控巴基斯坦支持「跨國恐怖主義」。隨後暫停了關鍵的《印度河水條約》並關閉領空，印巴再度陷入戰爭邊緣。

印度 大使館 巴基斯坦

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