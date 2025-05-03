陸官媒回顧斯穆特霍利法案 小羅斯福總結：使美國走上毀滅之路

大陸官媒新華社昨刊出一則題為《美國關稅戰之害的世紀警示》的調查報導，回顧1930年由兩位共和黨議員斯穆特及霍利共同發起、被稱為「美國史上最糟糕法案」的《斯穆特-霍利關稅法》，報導稱，法案將2萬多種進口商品關稅提升到有史以來最高水平，最高稅率達60%。關稅引發的貿易戰加劇了全球經濟的大蕭條。到了1934年，全球貿易總量和全球工業總產值分別下降66%和33%。一些國家在經濟困境中採取更激進的外交和軍事政策，走上極端民族主義和擴張主義道路，為二戰爆發提供了土壤。

報導稱，該法案出台前遭到美國學界和商界強烈反對，但胡佛總統最終在1930年6月17日簽署該法案。而和這次川普政府的關稅政策相似，《斯穆特-霍利關稅法》幾乎為每個行業量身定製了關稅，將2萬多種進口商品關稅提升到有史以來最高水平，最高稅率達60%。此後，各國透過徵收報復性關稅、限制貿易、制定出口配額等手段反制美國，加拿大、古巴、墨西哥等國第一時間大幅提高關稅，一場全球貿易戰拉開序幕。

報導提到，1930年，法國提高從美國進口的汽車、零件、豬油等商品關稅；義大利將美國汽車關稅提高至100%以上；西班牙也提高針對美國汽車、輪胎、縫紉機等商品的進口關稅。

它稱，美國歷史文獻辦公室數據顯示，1929年至1932年，美國從歐洲進口商品金額由13.34億美元降至3.90億美元，出口歐洲的商品金額從23.41億美元降至7.84億美元。這段時期，美國進出口貿易量減少了約67%，而世界貿易總量在1929年至1934年間下降了約66%。

報導指出，加徵關稅猶如打開「潘朵拉的盒子」，貿易驟降、股市暴跌、失業率升高，美國經濟在負面因素影響下加速下行。 1932年7月，道瓊指數跌到41點的歷史最低水平，相比1929年9月的最高點下跌89%。 《斯穆特-霍利關稅法》通過後，美國失業率持續走高至1933年的25.1%。農產品出口大跌導致許多美國農民拖欠貸款，連帶又拖垮了一批區域農村銀行。

關稅引發的貿易戰加劇了全球經濟的大蕭條。 《斯穆特-霍利關稅法》實施前一年，歐洲貿易總量下降18%，第二年和第三年分別下降了33%；三年間，工業總產值平均每年下降15%。到了1934年，全球貿易總量和全球工業總產值分別下降66%和33%。

報導稱，德國政治經濟學家海因里希·李普曼回顧這場貿易戰時評論說：「沒有什麼比1930年的美國關稅措施更能妨礙國際貿易關係發展。世界上最大的債權國在面臨嚴重危機時，在自己周圍建起史上最高的關稅之牆。」

報導並歷數美國建國後歷次保護主義的措施。報導稱，縱觀美國歷史，貿易保護主義思潮不僅在很長歷史時期內佔據主導，並且每當經濟下行壓力加劇時就會捲土重來。自建國以來，美國政府多次揮舞高關稅「大棒」。

其中包括：1861年，時任總統林肯上任後積極推行保護北方工業資本利益的高關稅，很大程度上導致南北分裂、社會撕裂，成為美國內戰爆發的主要原因之一。

1897年，時任總統麥金利簽署《丁利關稅法》，把美國進口關稅平均稅率提升至52%。1922年，美國通過《福特尼-麥坎伯關稅法》，不僅導致1923年至1929年平均關稅稅率提高至38.2%，也推出了聲名狼藉的「反傾銷」政策。這項政策迅速引發歐美貿易戰，並致美國農民每年損失超3億美元。

《斯穆特-霍利關稅法》則引發全球貿易戰並帶來嚴重後果後，小羅斯福總統審視殘局，總結出慘痛教訓：高關稅引發報復並扼殺投資，使美國走上了「毀滅之路」。

報導稱，美國政府聲稱遭受「不公平貿易」，一些政客認為提高關稅是消除美國貿易赤字的「最優解」。然而，這恰是美國政府對國內經濟問題的誤讀與曲解。美國經濟學家、哥倫比亞大學永續發展中心主任傑弗瑞．薩克斯指出，美國的貿易逆差源自於自身財政赤字和低儲蓄率，而非其他國家的貿易行為。

該報導總結認為，當歷史行至危險邊緣，回顧保護主義之害，世界呼喚摒棄短視築起的「高牆」，避免全球貿易走向碎片化。以史為鑑，如果美國一意孤行，站在逆規律、逆潮流的一邊，將難免重蹈覆轍，事與願違，造成雙輸、多輸的惡果。