陸配戶籍解套 內政部1周收1200件申請

近期內政部移民署向陸配與陸配二代寄出一點二萬份通知書要求二個月內補繳大陸除籍證明否則將註銷台灣戶籍。在申請開放一周後，內政部昨表示，已收到一千二百件申請。

內政部政務次長馬士元、移民署代理署長林宏恩昨天上午赴海基會大樓參加母親節關懷陸配活動，馬士元接受媒體聯訪時表示，目前大概收到一千二百件左右，它分不同的樣態，內政部會全力來協助，其他的非屬於具結的部分，他們本身就已經取得一個合法證明，讓移民署能夠結案。

馬士元和林宏恩進一步說明，一千二百件裡有九百件，政府認為已經符合具結（以及延後）的資格，但還沒有做最後確認，其他的則包含在申請資格上面會做後續審查等情況。

官員透露，目前申請具結者有六六三件、延後二百多件，另外有三百件左右要釐清資格是否符合。林宏恩並說明有些案件在認定上有爭議，他舉例指，比如說陸配要去申請除戶證明，但其老家可能早就被拆掉了，到公安單位去裡面沒有地址了，這種的爭議案件，移民署會收集後持續的「滾動檢討」，再跟陸委會海基會協商怎麼去協助。

對於是否擔心原本給的三個月時間不夠，林宏恩說明，年長者或者偏鄉、行動不便的陸配，會通過服務行動列車、專勤隊去查訪，會「帶文件主動去找他」。此外若是聯絡方式改變，會透過電信業者找出最近的聯繫方式，向受文者電聯、主動作協助。

在上個月移民署寄出陸配除籍證明通知書、引起不少民怨後，陸委會與海基會昨天在海基會公亮廳舉辦關懷陸配活動，現場約近五十位陸配與陸配家屬出席，陸委會強調，此次母親節是既定活動，與清查事件無關。

出席人員除內政部與移民署官員外，還有陸委會主委邱垂正、副主委梁文傑、海基會祕書長羅文嘉、副秘書長高建智、黎寶文等人。

陸委會主委邱垂正致詞時表示，海基會永遠是陸配的娘家，內政部尤其是移民署各地的服務站，都是陸配的依靠，陸委會是大家的後盾，這三個單位就像是協助陸配迎向一個更美好的生活、安居樂業的「三駕馬車」，或者是服務關懷各位的鐵三角的服務機構。