母親節關懷活動 主委邱垂正：陸委會是陸配後盾

陸委會主委邱垂正今天在母親節陸配關懷活動上表示，陸委會持續做陸配的後盾，先前少數在台陸配發表武統台灣言論惹議，知道陸配「受委屈了」，感謝陸配支持政府依法行政。

大陸委員會（陸委會）、海峽交流基金會（海基會）2日在海基會大樓舉辦母親節陸配關懷活動，計約50名陸配與家人參與。

邱垂正於會上表示，海基會是陸配的娘家、陸委會是陸配的後盾、移民署各地服務站是陸配的依靠，這3個單位一直協助離開家鄉、來台生活的陸配迎向更美好的生活，可以好好地在台安居樂業。

邱垂正提到，先前有少數在台陸配發表武統台灣言論，陸配群體選擇沉默，這些事件成為社會焦點後，不免地可能必須承受一些來自社會各方的異樣眼光，「我們感謝各位支持政府，我們也知道各位所受的委屈」。

邱垂正強調，政府持續關心、支持陸配群體，只要認同台灣土地，在台落地生根成為台灣的一份子，政府一定會提供陸配最好的關懷與最好的協助，讓陸配可以在台灣安居樂業、幸福美滿。

移民署要求約1.2萬名在台定居的原陸籍人士補件「喪失原籍證明」。

邱垂正指出，補件喪失原籍證明是在台安居樂業的重要程序；倘若沒有依法完成程序，被他人質疑在台灣的身分不完整時，「你要如何安居樂業呢」。如果確實有補件實務困難，可以與政府單位聯繫，政府一定會協助處理。