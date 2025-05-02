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陸配除籍解套方案開放申請一周 內政部：已收到1200件

聯合報／ 記者廖士鋒／台北即時報導
內政部政次馬士元（右2）、移民署代理署長林宏恩（右4）於2日在陸委會主委邱垂正（右3）、海基會祕書長羅文嘉（右1）一齊接受媒體訪問時，向媒體說明陸配除籍證明通知書解套方案的申請進展。（記者廖士鋒／攝影）
內政部政次馬士元（右2）、移民署代理署長林宏恩（右4）於2日在陸委會主委邱垂正（右3）、海基會祕書長羅文嘉（右1）一齊接受媒體訪問時，向媒體說明陸配除籍證明通知書解套方案的申請進展。（記者廖士鋒／攝影）

近期內政部移民署陸配與陸配二代寄出1.2萬份通知書要求3個月內補繳大陸除籍證明否則將註銷台灣戶籍，其中不少人屬於2004年兩岸條例修訂實施以前來台者，引起不少爭議，隨後陸委會兩度宣布解套方案，擴展到有六類得以具結、三類得以延後，在申請開放一周後，內政部2日表示，已收到1,200件申請。

內政部政務次長馬士元、移民署代理署長林宏恩2日上午赴海基會大樓參加母親節關懷陸配活動，接受媒體聯訪時，針對除籍通知書的具結或延後案件的申請情況，馬士元表示，目前大概收到1,200件左右，它分不同的樣態，內政部會全力來協助，其他的非屬於具結的部分，他們本身就已經取得一個合法證明，讓移民署能夠做結案。

其後，馬士元和林宏恩再向部分媒體作進一步的說明，他們表示，1,200件裡面有900件，政府認為已經符合具結（以及延後）的資格，但還沒有做最後確認，其他的則包含在申請資格上面會做後續審查等情況。

此前陸委會4月10日、4月16日兩度宣布具結、延後的解套方案，內政部移民署及所屬各地服務站自4月21日起至6月30日止，受理改以具結或延後期限之申請。

官員透露，目前申請具結者有663件、延後200多件，另外有300件左右要釐清資格是否符合。林宏恩並說明有些案件在認定上有爭議，他舉例指，比如說陸配要去申請除戶證明，但其老家可能早就被拆掉了，到公安單位去裡面沒有地址了，這種的爭議案件，移民署會收集後持續的「滾動檢討」，再跟陸委會海基會協商怎麼去協助。

至於目前多少人已經完成繳交除籍證明，則因為現在剛辦理驗證，還需要一個多月時間，目前未能確定人數，目前收到的已經完成的數字是252件。

對於是否擔心原本給的3個月時間不夠，林宏恩說明，年長者或者偏鄉、行動不便的陸配，會通過服務行動列車、專勤隊去查訪，會「帶文件主動去找他」。此外若是聯絡方式改變，會透過電信業者找出最近的聯繫方式，向受文者電聯、主動作協助。

馬士元並在大會致詞時表示，政府機關會提供所有的到台灣的移民朋友跟二代很多的資源跟支持，內政部在新移民發展基金裡面，大概每年維持10億元的規模補助各個不同的部門辦理各項的政策，「非常歡迎大家多加利用」。

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