陸委會海基會辦陸配母親節活動送暖 駁與清查事件有關

在上個月移民署寄出陸配除籍證明通知書、引起不少民怨後，陸委會與海基會2日舉辦關懷陸配活動，強調陸委會永遠是陸配的後盾，陸委會也強調，此次母親節是既定活動，與清查事件無關。

今日的活動上午於海基會公亮廳舉行，現場約莫近50位陸配與陸配家屬出席，官方的部分包含陸委會主委邱垂正、內政部政務次長馬士元、陸委會副主委梁文傑、移民署代理署長林宏恩等人，海基會則有祕書長羅文嘉、副秘書長高建智、黎寶文等參加。

陸委會主委邱垂正致詞時表示，海基會永遠是陸配的娘家，內政部尤其是移民署各地的服務站，都是陸配的依靠，陸委會是大家的後盾，這三個單位就像是協助陸配迎向一個更美好的生活、安居樂業的「三駕馬車」，或者是服務關懷各位的鐵三角的服務機構，我們在此也要利用這些預先祝福我們母親節快樂。

他提及，前陣子有幾個事件（此指政府驅逐三位陸配），「大部分的陸配朋友都很支持政府的依法行政，也選擇沉默」，這些事件成為社會焦點之後，陸配面臨四面八方投射異樣的眼光或者是批評，「我們也很知道各位所受的委屈，政府支持各位、關心各位，沒有改變」。

針對近期清查陸配除籍證明，邱垂正強調「坊間有很多不實的流言」，他澄清，如果在台灣的身份沒有依法完成程序的話，當有人在質疑您在台灣的身份並不完整的話，如何安居樂業？他指出政府發出去14萬張的身份證，補繳回來證明只有13萬份，還有一部分（沒繳），他重申若還未完成，「真的不用擔心」，只要跟「三駕馬車」，「只要告訴我們想要放棄，只是現在有很多的不方便，都不用擔心會被除籍的問題」。

海基會祕書長羅文嘉則說，自己祖先是清朝嘉慶年間渡海來台，到桃園登陸沿溪上溯而定居，「現在我很驕傲的作為台灣人」，當然在過去一段時間我們碰到兩岸經濟關係、政治關係或國際政策變化上，總是有事情要面對，但是他強調，台灣是寶島、福地，從前台灣被外人稱為「福爾摩沙」，「台灣向來被稱為美麗島」，希望把台灣作為美麗之島的精神能夠一直的傳下去。

而在接受媒體聯訪時，就陸配除籍事件，邱垂正說，「我們正在最後一里路」，最近移民署同仁非常辛苦，陸委會的同仁都在加班，海基會的同仁電話也接不完。

本報記者詢問，4月移民署寄出通知書後，今日特別如此舉辦母親節活動有何用意？目前陸委會研析的「賴17條」措施還有哪些與陸配有關？邱垂正強調，5月最重要的節日就是母親節，海陸兩會都會在這個節日去關懷陸配，這個活動本來就既定，「跟清查作業無關」，他強調說清查作業是從去年10月就展開不同階段，一直到現在，「沒有那個巧合」。至於「賴17條」相關情況，邱垂正表示，「陸委會跟相關的政府各部門都在積極的研議也在逐步落實中，如果有適合時機，會對外說明」。

羅文嘉隨後特別補充指出，這個活動是每一年都會舉辦（關懷母親節），除了母親節活動之外，不定期地陸委會海基會，一直都有到不同的社區辦理陸配關懷活動。今天邀請陸委會、內政部參加，也是可以一次把問題就近詢問，避免造成誤會跟誤解。