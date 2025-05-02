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曾直言中國經濟困境惹議 付鵬辭券商首席經濟學家

中央社／ 上海2日電

中國券商東北證券首席經濟學家付鵬去年11月曾因針對中國經濟困境的演講惹議，今年4月又質疑中國官方對美國關稅的對等反制策略。媒體報導，付鵬近日已經離職。

財聯社4月30日報導，付鵬「因身體原因」，已從公司離職，不再擔任東北證券任何職務。公開信息顯示，付鵬自2020年2月21日起受東北證券研究所邀請出任首席經濟學家，至今5年。

去年付鵬11月24日在匯豐集團內部活動上演講，內容被認為真實且全面指出中國經濟當前的困境，特別是有效需求不足、中產階級殞落之下，當前救經濟措施已無法像2008年奏效。他還說，當觀察人士因擔心被斥為不愛國而避免直言談論經濟，可能導致錯誤政策出現。

演講內容流出後在中國社群平台上熱傳，但頻遭刪文。

同時期，也有其他的券商經濟學家指中國經濟數據被高估、「年輕人死氣沉沉」等。到了12月，中國證券業協會向行業機構下發新通知，要求加強對首席經濟學家的聲譽風險管理，明確要求經濟學家對外參加活動、發表言論要事先報備與審查，並要對擬聘任人員的背景展開調查。

今年4月初，美國總統川普宣布對中國加徵34%對等關稅後，中方也祭出同等反制措施，又傳出付鵬對此質疑，認為川普此舉是採購商對供應商的常見策略，若「掀桌子」不參與談判，形同放棄投標機會，將被排除在供應鏈之外。這樣的觀點顯然與中國官方的強硬態度相違背。

券商 美國

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