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澳洲羊肉擴大輸陸

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

中美貿易戰之下，其他國家得以有機會進入大陸市場。澳媒報導，上周末有十家澳洲屠宰場首次獲准向大陸出口綿羊肉和山羊肉。澳洲肉類工業委員會（AMIC）指出，這是多年來澳洲羊肉進入大陸市場的最大一次擴張。

美國廣播公司（ABC）報導，屠宰場必須逐家取得大陸政府核可，協議程序既冗長又艱難。AMIC貿易總經理蒙西（Sam Munsie）說，這個消息醞釀已久，如今非常令人振奮，「這是個巨大的市場，非常具有價值與利潤潛力，同時也為我們將肉類銷往世界各地提供了一個很好的平衡點。」

報導引述統計數據顯示，目前大陸已經是澳洲羊肉的最大買家，占出口量37%，同時也是澳洲羔羊肉的第二大買家。蒙西表示，希望在牛肉准入等領域會有進一步的進展，同時也有可能擴大其他產品的准入。

全球農業趨勢公司（Global AgriTrends）肉類行業分析師奎爾第（Simon Quilty）認為，能達成這些合約，部分是美國徵收對等關稅的結果，「毫無疑問，關稅造成了一定程度的不確定性，中國也想分散風險，這些新發放的許可證就是其中的一部分。」

奎爾第也補充，新協議還能讓澳洲養殖戶一定程度上減緩被美國徵收10%關稅的壓力，此舉能為市場增添重要的競爭，讓羊肉產業得以發展，並將關稅的影響降至最低。

分散風險 澳洲 美國

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