貿易戰下 陸擴大開放澳洲羊肉進口

中美貿易戰下，其他國家得以有機會進入大陸市場。澳媒報導，上周末有十家澳洲屠宰場首次獲准向大陸出口綿羊肉和山羊肉。澳洲肉類工業委員會（ＡＭＩＣ）指出，這是多年來澳洲羊肉進入大陸市場的最大一次擴張。

ＡＢＣ報導，屠宰場必須逐家取得大陸政府核可，協議程序既冗長又艱難。ＡＭＩＣ貿易總經理蒙西說，這個消息醞釀已久，如今非常令人振奮，「這是個巨大的市場，非常具有價值與利潤潛力，同時也為我們將肉類銷往世界各地提供了一個很好的平衡點。」

報導引述統計數據顯示，目前大陸已是澳洲羊肉的最大買家，占出口量百分之卅七，同時也是澳洲羔羊肉的第二大買家。蒙西提到，希望在牛肉准入等領域有進一步進展，同時也有可能擴大其他產品的准入。

全球農業趨勢公司肉類行業分析師奎爾第認為，能達成這些合約，部分是美國徵收對等關稅的結果，「毫無疑問，關稅造成了一定程度的不確定性，中國也想分散風險，這些新發放的許可證就是其中的一部分。」

奎爾第也補充，新協議還能讓澳洲養殖戶一定程度上減緩被美國徵收百分之十關稅的壓力，此舉能為市場增添重要的競爭，讓羊肉產業得以發展，並將關稅的影響降至最低。