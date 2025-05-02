巴西總統接見王毅 欽佩陸方反制對等關稅

關稅戰之際，大陸外長王毅持續在南美洲拉攏「全球南方」。當地時間四月三十日，王毅出席了金磚國家安全事務高級代表會議，並與巴西總統魯拉舉行會見，表示中方堅決反制單邊霸凌行徑，是在維護發展中國家共同利益，大陸將加強與金磚和全球南方國家合作，堅守多邊主義，維護國際規則。

中新社報導，魯拉當地時間四月三十日，在巴西利亞會見王毅。魯拉表示，期待和中方保持密切高層交往，進一步加強經貿聯繫，拓展金融、能源等互利合作，欽佩中方反制「對等關稅」，巴方願和中方一道匯聚多邊主義合力，倡導自由貿易，絕不允許強權凌駕於國際公理之上。

王毅說，中方堅決反制單邊霸凌行徑，不僅是在維護自身正當權益，也是在維護發展中國家共同利益，捍衛國際公平正義。他強調，大陸將加強與金磚和全球南方國家合作，堅守多邊主義，維護國際規則，為世界播撒新的希望，給和平帶來新的機會。

王毅在金磚安代會上也表示，將國際政治交易化、國際貿易武器化，憑空製造訛詐籌碼，只會加劇各國間的信任危機，成為全球安全的真正風險。對於選擇單邊主義還是多邊主義，他現場喊話，金磚國家要給出明確的答案，「退讓沒有出路，團結才是希望所在」。王毅呼籲，金磚國家要做多邊主義的維護者。

值得注意的是，在美中關稅戰激化下，日前金磚國家外長會於巴西里約熱內盧召開後，綜合外媒報導和巴西外交部宣布，各成員國未能就聯合公報達成一致，但中國和巴西均反對「貿易保護主義再起」。作為南美洲重要國家，巴西外交部聲明指出，與會國家對多邊主義式微表達強烈憂慮。