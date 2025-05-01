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區塊鏈溯源…大陸聯手巴西、阿根廷 堵美國大豆洗產地

聯合報／ 記者林宸誼／綜合報導
大陸運用各種方法全面封堵美國大豆「洗產地」漏洞。圖為巴西戈亞斯州班德里尼亞農場收穫的大豆。（新華社資料照）
大陸運用各種方法全面封堵美國大豆「洗產地」漏洞。圖為巴西戈亞斯州班德里尼亞農場收穫的大豆。（新華社資料照）

為對抗美國封堵美國「洗產地」，大陸海關聯合巴西、阿根廷等主要大豆（黃豆）供應國，建立全球首個區塊鏈溯源平台。此外，大陸海關政策檢驗檢疫全面收緊，從隨機抽檢改為全船逐批檢驗，導致進口大豆通關時間從原本五天，延長至廿天以上。

新浪財經報導，大陸現在把每批進口大豆從種植到運輸的全程數據被納入「數位檔案」，包括種植地ＧＰＳ座標、收割時間、運輸船舶軌跡等十二項關鍵資訊，即時上傳至區塊鏈系統。更精細的是，系統透過「蛋白質光譜密碼」和「土壤同位素特徵」兩大技術，精準識別大豆「基因」。

報導指出，美國中西部大豆因為土壤特性，蛋白質含量與南美大豆有細微差距，光是這些微小的差異，就能成為識別的核心參數。四月一批標註為「阿根廷產」的卅萬噸大豆，因蛋白質超標觸發預警，開箱查驗發現未更換的美國原裝麻袋，最終被全額退運。

此外，大陸海關引入「時空拓撲分析」技術，實時監控全球二千三百個港口的物聯網數據。三月，一艘標註「巴西—中國」航線的貨輪引發系統警報，由於ＡＩＳ信號顯示曾在密西西比河停留七十二小時，裝載的廿萬噸「巴西大豆」，被確認為美國原產。

除技術手段外，大陸海關同步升級監管制度，推行「雙隨機」抽查機制，查哪批貨物、派哪位檢查員，均由系統隨機分配，杜絕人為干預。

去年巴西某批次大豆，因雜質率與美國中西部樣本「高度吻合」，觸發深度檢測，涉事貿易商資金鏈被全程追溯，最終面臨高額罰金和信用降級。一位業內人士感嘆：「現在連裝貨港口的攝影機都聯網了，動手腳等於自投羅網。」

近期，大陸海關對大豆的檢驗檢疫全面收緊，四月開始，海關將對以前進口大豆貨船的「每五船抽查一船」的隨機檢查模式變更為全船逐批檢驗，以便大豆貨船能夠更好的溯源。

在這些檢疫檢驗政策全面收緊影響下，黃豆貨船的通關時間從之前的五天，延長至廿天以上。有消息傳出天津港、青島港及日照等港口出現大量進口大豆貨船排隊等待通關的現象，甚至需要卅天以上才能通關，工廠進口的大豆如不能如期到達後開工壓榨，繼續支撐豆粕價格出現強勢上漲行情。

巴西 海關 美國

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