陸媒：美多管道主動接觸

美中關稅戰牽動全球經貿格局，外界關注情勢變化。大陸官媒央視旗下帳號「玉淵譚天」昨（1）日發文稱，從消息人士處獲悉，近一段時間，美方透過多種管道主動與陸方接觸，希望就關稅問題進行談判。

該文稱，「在美國沒有實質舉動前，中方沒必要和美方談。但美國如果希望同中國接觸，對中國來說也沒有壞處，中方需要觀察甚至逼出美方真實意圖，掌握談判主動權。」

文章指出，美國總統川普和其經貿團隊頻頻放話，稱美國正與大陸經貿談判。國際經貿談判專家分析，美國愈是頻繁釋放消息，就愈顯現其急於推動談判心理。

該文分析，從談判角度講，目前美國會是更著急的那一方，因為川普政府面臨經濟壓力。美商務部4月30日公布最新數據，2025年第1季美國國內生產總值（GDP）與前季相比萎縮0.3%，顯見關稅政策已衝擊美國經濟。

文章回顧，4月9日美股暴跌後幾天，川普宣布對大部分國家暫緩90天實施對等關稅；4月17日首次提到和陸方討論關稅協議，「前一天，美股三大股指全線下跌」；接下來川普開始明確表示，不僅要「非常友好地與中國談」，還要「大幅降低」對陸關稅，希望能達成貿易協議。直到4月25日，川普連續四天基本每天都會釋放一次中美「正在聯繫」或「已經聯繫」的資訊。

文章直指，川普和其團隊短短十天內就說了11次「在和中國聯繫」。