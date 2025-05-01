第一季台商投資大陸飆漲127%？陸委會質疑國台辦數據

近期關於台商是否撤資大陸、以及台商投資大陸是否減少，已引起兩岸官方又一次齟齬。大陸國台辦4月30日反駁陸委會副主委沈有忠指出台商對陸投資佔總對外投資比例下降，強調大陸今年第一季實際利用台資增長百分之127.1%，而陸委會1日晚間則又回應，質疑陸方的數據「是否符合實際狀況，值得探究」。

陸委會副主委沈有忠4月25日出席亞洲政經與和平交流協會舉辦的「川普執政100天」座談會時表示，台商赴大陸投資佔台總對外投資比例已從2010年的83.8％下降至2024年的7.5％，但國台辦30日反駁指這是「造謠抹黑」，並說實際上，今年第一季兩岸貿易額達705.6億美元，同比增長15.2%；大陸實際使用台資12.6億美元，同比增長127.1%；新設台商投資企業1,592家。

對於赴陸投資的消長兩岸似乎出現分歧，陸委會1日晚間透過書面形式回應媒體詢問指出，關於台商赴陸投資情形，經濟部長期以來均按月發布核准金額及件數，台商赴大陸投資金額佔台灣對外投資總金額的比重2010年是83.8%、2024年是7.5%，2025年第1季再下降至2.7%，下降趨勢明顯。2025年第1季核准投資金額3.4億美元，較上年同期減少63%。

陸委會並透露，根據該會2024年委託工總的調查報告顯示，大陸台商未來3至5年，考慮結束大陸事業比例，「較往年提高」；同時，海基會近期詢問大陸台商，亦有表達因獲利急速下降，想結束大陸的事業經營，並增加對大陸以外投資的意見。「此與經濟部公布的統計趨勢一致」。

針對大陸國台辦公布的數據，陸委會強調，因陸方商務部未定期公布台商赴陸投資統計，且兩岸統計基準不同，雙方統計尚無法比較。但陸委會並指出，依據陸方商務部統計，今年第1季外來直接投資（FDI）年減10.8%，「在此情形下，台商投資逆勢成長127.1%，是否符合實際狀況，值得探究」。

此前沈有忠表示，面對美國總統川普再度執政，政府已持續推動「去風險化」，避免貿易成為中共對台施壓的工具，亦積極對外拓展多元能源與「非紅色供應鏈」。大陸國台辦主任宋濤則在南京召開台商座談會強調「大陸始終是台商的堅強後盾」，國台辦並指出，將研究解決台商台企面臨的問題和困難，落實同等待遇、加大支持力度，強化兩岸產業鏈供應鏈連結。

日前海基會祕書長羅文嘉在記者會上指出，美國與中國大陸關稅戰，首當其衝的台商，是以對美國出口為主，而且毛利空間較有限的一些傳統產業，同時做大陸內銷為主的台商也面臨外銷轉內銷的競爭，至於電腦半導體等廠商則衝擊較小。

羅文嘉當時也補充說明，先前自己受訪時說大陸台商已撤到剩下不到5分之1，強調是根據2023、2024年的資料統計，顯示在大陸的台商獲利急速下降，約逾70-75%的廠商獲利衰退。