快訊

貴婦奈奈逃亡加拿大7年今返台投案 北檢訊後200萬交保、限制出境

大阪小學附近汽車衝撞！至少7學童受傷…嫌犯：厭倦一切 想撞死幾名小學生

日職／復仇！古林睿煬7局飆10K奪首勝 火腿擊退上澤直之

聽新聞
0:00 / 0:00

索馬利亞禁我護照！陸駐索使館：台獨勢力干政 嚴重影響當地和平穩定

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
索馬利亞禁我護照。圖為索馬利亞首都摩加迪休的街頭。（路透）
索馬利亞禁我護照。圖為索馬利亞首都摩加迪休的街頭。（路透）

索馬利亞政府近日通告，以聯合國二七五八號決議和該國憲法為由，自4月30日起不得持台灣簽發護照及旅行證件入境或過境索國。大陸駐索馬利亞大使館強調，「堅決支持索馬利亞作為主權國家維護自身合法權益採取的正當舉措」，並指控台獨勢力在索馬利蘭公然從事分裂活動，「嚴重干涉索馬利亞內政，嚴重影響非洲之角地區和平穩定」。

大陸駐索馬利亞大使館以發言人名義，於30日深夜在微信公眾號發文指出，「台灣從來不是一個國家，過去不是，今後更絕無可能」，其強調，「台獨勢力在索馬利蘭地區公然從事分裂活動，嚴重威脅中國國家主權和領土完整，嚴重干涉索馬利亞內政，嚴重影響非洲之角地區和平穩定」。大陸「堅決支持索馬利亞作為主權國家維護自身合法權益採取的正當舉措，高度讚賞索方以實際行動堅持一個中國原則，維護國際關係基本準則和國際社會廣泛共識」。

該使館發言人重申，索馬利蘭是索馬利亞領土的一部分。大陸堅定支持索馬利亞聯邦政府維護國家統一、主權和領土完整的努力，「堅決反對台灣當局同索馬利蘭互設機構，或以任何名義進行任何形式的官方往來」。

公開資料顯示，2020年7月，我國宣布以「台灣」名義與索馬利蘭互設代表處，當時即引起索馬利亞反對，而去年九月索馬利亞總統馬哈茂德在北京與大陸國家主席習近平會晤時，習近平強調「中索都肩負著實現國家完全統一的歷史使命」，大陸支持索馬利亞維護國家主權和領土完整。

由於區域衝突增多，近年大陸拋出「非洲之角和平發展構想」，並任命「外交部非洲之角特使」，處理包含索馬利亞在內的東北非區域事務，目前已舉辦兩屆「非洲之角和平會議」。

主權 台獨 大使館 索馬利亞 索馬利蘭 非洲

延伸閱讀

不只去鐵線礁！大陸海警公告在黃岩島領海及周邊「執法巡查」

索馬利亞不認台灣護照「30日起禁入境」 外交部：中國唆使

美駐華使館：赴美生子全面拒簽 濫用制度恐被吊銷簽證

川普堅稱習近平有打電話來 中駐美使館駁斥

相關新聞

索馬利亞禁我護照！陸駐索使館：台獨勢力干政 嚴重影響當地和平穩定

索馬利亞政府近日通告，以聯合國二七五八號決議和該國憲法為由，自4月30日起不得持台灣簽發護照及旅行證件入境或過境索國。大...

章法學會與陸合辦徵文比賽觸法 陸委會：不會條列「合作行為」

中華民國章法學會與大陸福建主辦單位合辦的徵文活動，日前被陸委會認定違反兩岸條例33-1條的與中共黨政軍「合作行為」，而對...

陸回應「定居證不等於取得戶籍」 陸委會：等同有大陸身分

近日陸委會發出核釋，明訂申領大陸的定居證，與大陸身分證相同，都違反兩岸條例9-1條在大陸設籍的規範，不過大陸國台辦4月3...

香港大公報再評長和賣港口：必要時可用國安法律

香港長和集團出售海外港口事件仍未有結果，香港親北京報章大公報今天撰文，指長和對北京的嚴正警示「執迷不悟」，必要時北京可以...

美國民調曝「逾半陸人反對武統台灣」 對俄則展現鷹派看法

根據昨天公布的調查，超過半數中國民眾反對在任何情況下動用武力統一台灣

巴西總統見王毅 稱中方堅定有力反制對等關稅「令人欽佩」

4月30日，巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）在巴西首都巴西利亞會見大陸外交部長王毅，魯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。