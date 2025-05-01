索馬利亞禁我護照！陸駐索使館：台獨勢力干政 嚴重影響當地和平穩定

索馬利亞政府近日通告，以聯合國二七五八號決議和該國憲法為由，自4月30日起不得持台灣簽發護照及旅行證件入境或過境索國。大陸駐索馬利亞大使館強調，「堅決支持索馬利亞作為主權國家維護自身合法權益採取的正當舉措」，並指控台獨勢力在索馬利蘭公然從事分裂活動，「嚴重干涉索馬利亞內政，嚴重影響非洲之角地區和平穩定」。

大陸駐索馬利亞大使館以發言人名義，於30日深夜在微信公眾號發文指出，「台灣從來不是一個國家，過去不是，今後更絕無可能」，其強調，「台獨勢力在索馬利蘭地區公然從事分裂活動，嚴重威脅中國國家主權和領土完整，嚴重干涉索馬利亞內政，嚴重影響非洲之角地區和平穩定」。大陸「堅決支持索馬利亞作為主權國家維護自身合法權益採取的正當舉措，高度讚賞索方以實際行動堅持一個中國原則，維護國際關係基本準則和國際社會廣泛共識」。

該使館發言人重申，索馬利蘭是索馬利亞領土的一部分。大陸堅定支持索馬利亞聯邦政府維護國家統一、主權和領土完整的努力，「堅決反對台灣當局同索馬利蘭互設機構，或以任何名義進行任何形式的官方往來」。

公開資料顯示，2020年7月，我國宣布以「台灣」名義與索馬利蘭互設代表處，當時即引起索馬利亞反對，而去年九月索馬利亞總統馬哈茂德在北京與大陸國家主席習近平會晤時，習近平強調「中索都肩負著實現國家完全統一的歷史使命」，大陸支持索馬利亞維護國家主權和領土完整。

由於區域衝突增多，近年大陸拋出「非洲之角和平發展構想」，並任命「外交部非洲之角特使」，處理包含索馬利亞在內的東北非區域事務，目前已舉辦兩屆「非洲之角和平會議」。