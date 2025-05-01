章法學會與陸合辦徵文比賽觸法 陸委會：不會條列「合作行為」

中華民國章法學會與大陸福建主辦單位合辦的徵文活動，日前被陸委會認定違反兩岸條例33-1條的與中共黨政軍「合作行為」，而對於是否會明列出哪些情況屬於「合作行為」，陸委會1日表示，「目前不會用條列式方法做」。

陸委會副主委梁文傑1日下午主持例行記者會，本報記者就上述徵文活動提問，近日各界許多聲音認為，政府對於「合作」的界定有所疑慮，政府是否會明確向外界宣告兩岸條例33-1的「合作行為」具體包含哪些內容及範圍？就此梁文傑回應指出，中共的統戰手法層出不窮，所以對政府來說，若條列式地說哪些行為算是，陸方可能會據此又發展出新的變化來逃避，「所以目前我們並不會用這種條列式的方法去做」。

梁文傑也強調，此案合作的對象很清楚的就是中共福建省委下面的機關，也牽涉到把台灣的學生用全程招待的方法，這個案子牽涉到合作對象、牽涉到過分的金錢招待，「通常有這兩個特徵就會形成（合作行為）」。

根據兩岸人民條例第33-1條，台灣地區人民、法人、團體或其他機構，非經各該主管機關許可，不得為與大陸地區黨務、軍事、行政、具政治性機關（構）、團體或涉及對台政治工作、影響國家安全或利益之機關（構）、團體為任何形式之「合作行為」，也不得與大陸地區人民、法人、團體或其他機構，為涉及「政治性內容之合作行為」。

而公開資料顯示，陸委會並非沒有詳列過兩岸條例禁止的事項，如針對兩岸條例33條第二項，陸委會去年5月已在行政院公報發布一份更新，詳列「台灣地區人民、法人、團體或其他機構，禁止擔任大陸地區黨務、軍事、行政或具政治性機關（構）、團體之職務或為其成員」。

此外，對於大專院校很多兩岸交流參訪資訊，未來會否修法規範大專院校學生赴陸？梁文傑回應說，「我並不會說所有的交流活動都是屬於符合33條之1的合作行為」，還是要看具體狀況。他補充說，有些活動是台灣某校跟大陸某校，雙方講好各自落地接待對方的學生，「我們覺得這個還算是（合理），比較因為算是互惠」，但有些活動完全是單方面的對方出錢，政府「要針對的是單方面給予好處的活動，天下沒有白吃的午餐」。

針對區桂芝轉發徵文活動，梁文傑並「提醒」在無意之間轉發類似活動的人，「它（陸方）的背後其實藏著一些統戰的目的和手法」。至於徵文比賽查處進度，梁文傑說，查處的部分是由教育部門來進行，陸委會是協助，「我們也希望能夠加快腳步」。

本報記者追問，此次的徵文比賽其實是有兩個階段，第一個階段是徵文，第二階段是前往大陸研學，例如去年有參加海峽論壇，而政府是否認定這兩個部分都是統戰活動？

梁文傑表示「我們目前的看法，徵文只是一個形式，在活動公告裡面，只要有投稿，就獲得資格讓主辦方邀請前往福建進行研學，並不是說一定要得獎才能夠去」，他強調徵稿「只是一個形式」，真正是要「找學生過去參加他們的營隊，當成是海峽論壇的一部分，所以這個是連續性的動作」，陸委會認為這種形式「算是一個比較精細的操作方式」。

至於目前政府有沒有掌握到，今年活動結束後，主辦單位會確定將台灣學生參加今年的海峽論壇？梁文傑則說，徵文活動在官方的公告裡面有寫，投稿參賽的師生都由主辦方邀請前往福建進行研學，這個模式跟去年差不多一樣，有鑒於每年6、7月福建都會舉辦海峽論壇，這「可能是」延續去年的方式。

陸委會主委邱垂正在4月30日播出的網路節目中指控，徵文比賽所有書籍多是大陸出版社、台灣作者只有一位林良，且其中「穿越萬年看福建」一書，提到台灣之處都用「中國台灣」，凸顯與南島語族的連結，是「文化統戰」的一環。邱垂正並強調該徵文活動是「無聲的入侵」，是中共文化統戰。

據本報記者查詢，徵文比賽用書，有包含古籍，例如《山海經》、《鏡花緣》，也不乏有台灣方面的著作，如作家林良《小紙船看海》、台灣大學教授張文亮《有誰聽到座頭鯨在唱歌》。而由浙江農林大學考古學者周新華撰寫的《穿越萬年看福建》一書詳細介紹福建考古史，100多頁的內文提及台灣時曾使用「台灣島」、「寶島台灣」、「台灣」，並非只用「中國台灣」。