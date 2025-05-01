巴西總統見王毅 稱中方堅定有力反制對等關稅「令人欽佩」

4月30日，巴西總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）在巴西首都巴西利亞會見大陸外交部長王毅，魯拉表示，絕不允許強權凌駕於國際公理之上；王毅則表示，中方堅決反制單邊霸凌行徑，不僅是在維護自身正當權益，也是在維護發展中國家共同利益。

大陸外交部1日消息，魯拉在會見時表示，巴中建立了牢固互信，各層級往來頻繁，各領域合作日益深化，充分印證堅持對華友好是正確的抉擇，也為「南南合作」帶來示範效應，期待同中方保持密切高層交往，進一步加強經貿聯繫，拓展金融、能源等互利合作。

魯拉表示，中方堅定有力反制對等關稅令人欽佩，中國的正義之舉得到廣泛支持，個別國家不負責任的單邊行徑理應遭到共同抵制。巴方願同中方一道，推動金磚機制取得更大成功，匯聚多邊主義合力，倡導自由貿易、捍衛國際規則，維護世界和平、實現共同發展，決不允許強權凌駕於國際公理之上。

王毅表示，兩國元首共同宣布攜手構建更公正世界和更可持續星球的中巴命運共同體，為中巴關係發展指明方向、擘畫藍圖，中方願同巴方一道，落實好兩國元首重要共識，推動中巴命運共同體建設取得更多新成果。

王毅表示，中方堅決反制單邊霸凌行徑，不僅是在維護自身正當權益，也是在維護發展中國家共同利益，捍衛國際公平正義。站在歷史的關鍵當口，面對風雨來襲，中國將保持定力，打牢根基，同時加強同金磚和全球南方國家合作，堅守多邊主義，維護國際規則，為世界播撒新的希望，給和平帶來新的機會。

去年11月，大陸國家主席習近平與魯拉於巴西利亞總統官邸黎明宮舉行會談。兩國元首宣布，將中巴關係定位提升為「攜手構建更公正世界和更可持續星球的中巴命運共同體」，中巴一道做相互成就的「黃金搭檔」。