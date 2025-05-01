關稅戰將滿月 陸媒：有文具出口商部分訂單恢復對美出口

川普政府上月2日宣布對多國加徵「對等關稅」，並於該月9日生效，但最後對陸進口產品關稅最高徵至145%，另給予逾75國90天寬限期，大陸也對自美進口商品徵125%關稅反制。陸媒報導，時隔近1個月後，1家文具出口企業已恢復了部分對美出口訂單，關稅由客戶承擔。

「每日經濟新聞」1日報導，中國是全球最大的文具出口國之一‌，約占全球辦公文具用品出口總額30%‌，浙江寧波是其中的出口重鎮，每年文具出口額逾30億元人民幣。其中，貝發集團是寧波本地最大的文具出口企業，其外貿業務占總營收比約85%，其中，出口美國占比35%。

在貝發集團總裁辦工作的劉宇（化名）受訪時指，4月初關稅戰打響時，董事長立刻召集公司高管內部討論，緊急採取應對措施。如該集團2023年已在越南建了1個工廠，做了提前的布局規劃。2024年該廠已經建成、投入生產，先立刻把在大陸的22款產品轉移到越南工廠。

此外，該集團組成「出海鐵軍」，帶隊到當地生產指導，涵蓋生產、品控、技術、採購、設備等各個部門，稱未來會派往越南、埃及，另外還有人員留總部隨時待命。除了布局海外產能，該集團還發展自有品牌，聚焦一帶一路國家。

「每日經濟新聞」稱，從相關進出口協會組織了解，有大陸的沃爾瑪供應商在廣交會期間反饋，目前企業正在向沃爾瑪供貨；另有多家供應商反饋，接到了沃爾瑪恢復出貨的通知，關稅成本將由美國客戶承擔。

同時也有還有企業表示，目前對美國連鎖建材超市的出貨，相關關稅成本也由客戶承擔。

報導指，4月30日下午，從某文具出口企業內部人士處獲悉，目前公司的確有部分對美訂單正常出貨，「可能是美國客戶國內的庫存不夠了，所以要求我們正常出貨」，關稅實際還是由客戶承擔，並指客戶拿到貨後會調整產品零售價。

該人士分析，美國客戶此舉，或與其在當地難尋替代供應商有一定關聯。「美國客戶想要去找一個能夠替代我們的供應商，暫時是有點難的。」