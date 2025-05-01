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不只去鐵線礁！大陸海警公告在黃岩島領海及周邊「執法巡查」

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸海警30日公告，大陸海警在黃岩島領海及周邊區域開展執法巡查。（圖／取自大陸海警微信公眾號）
大陸海警30日公告，大陸海警在黃岩島領海及周邊區域開展執法巡查。（圖／取自大陸海警微信公眾號）

中國大陸與菲律賓在南海主權爭議不斷，繼菲律賓人員27日登上鐵線礁活動、解放軍南部戰區29日位南海海域進行例行巡航，大陸海警30日公告，大陸海警在黃岩島領海及周邊區域開展執法巡查。

大陸海警30日消息，大陸海警位其黃岩島領海及周邊區域開展執法巡查。並指4月以來，大陸海警持續加強黃岩島領海及周邊區域執法巡查，依法依規開展跟蹤監視、喊話警告、攔阻驅離，進一步強化有關海域管控力度，堅決維護國家領土主權和海洋權益。

央視此前報導，大陸海警局新聞發言人劉德軍27日表示，菲律賓6名人員27日不顧中方警告勸阻，非法登上鐵線礁活動，大陸海警執法人員依法登礁並查證處置。劉德軍指，大陸對包括鐵線礁在內的南沙群島及附近海域擁有無可爭辯的主權。菲方行徑侵犯中方領土主權，違反「南海各方行為宣言」，破壞南海和平穩定。敦促菲方立即停止侵權。大陸海警將依法在中國管轄海域持續開展維權執法活動。

此前，大陸解放軍南部戰區20日指控1艘菲律賓護衛艇當日未經中國政府批准，「非法侵入」黃岩島領海，並稱南部戰區海軍組織兵力依法追蹤監視、警告驅離。

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