快訊

6隻浪浪結伴同行？攝影機拍到「極罕見瀕危全家福」 身分曝光學者嗨炸

五一勞工大遊行！5千人上街諷民進黨不增國假 勞長撤案才能「在車上」

貴婦奈奈抵達北檢 被控吸金至少1億 下車不動聲色應訊

聽新聞
0:00 / 0:00

劉建超會見山口那津男 籲中日應攜手維護全球貿易體系

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
中共中央對外聯絡部部長劉建超4月30日在北京會見日本公明黨常任顧問、前黨首山口那津男。（圖／取自中共中央對外聯絡部）
中共中央對外聯絡部部長劉建超4月30日在北京會見日本公明黨常任顧問、前黨首山口那津男。（圖／取自中共中央對外聯絡部）

中共中央對外聯絡部部長劉建超4月30日在北京會見日本公明黨常任顧問、前黨首山口那津男。劉建超表示，貿易戰、關稅戰損害各國正當權益，中日雙方應攜手維護開放、自由的全球貿易體系；山口那津男強調在教育、文化和體育等廣泛領域打造交流的厚度與深度很重要。

據中共中央對外聯絡部消息，劉建超表示，當前國際局勢經歷深刻複雜變化，中日及其他亞洲國家應堅持和平共處，以亞洲價值觀應對共同挑戰，維護持久和平，促進共同繁榮。貿易戰、關稅戰損害各國正當權益，衝擊世界經濟秩序。中日雙方應攜手維護開放、自由的全球貿易體系。

劉建超表示，中國共產黨願同公明黨一道，用好中日執政黨交流機制，加強政治對話，增進相互理解，促進青年、人文交流，全面推進中日戰略互惠關係，中方願同日方共享發展機遇。

山口那津男表示，此次訪陸的主要目的，是進一步推動兩國教育、文化交流。中日經濟發展密切相關。高關稅政策對國際社會造成重大影響，日方主張共同維護基於規則的自由開放的多邊貿易體系，通過協商找到符合各方利益的解決辦法。面對亞洲地區存在的各種挑戰，地區國家應加強政治和安全對話，增進相互理解與信任。

另據共同網報導，山口那津男在會晤後接受媒體採訪強調，通過政黨間交流，「在教育、文化和體育等廣泛領域打造交流的厚度與深度，這很重要」。劉建超表示期待兩國的往來更加活躍。

延伸閱讀

川普關稅戰掀黃金投資潮 退休女師險遭詐團騙走330萬

川普貿易戰衝擊 美Q1經濟成長率意外萎縮0.3% 三年首見

降低川普關稅戰衝擊 日月光、友達揮軍「美國製造」

雲品：關稅戰…另一場疫情

相關新聞

關稅戰將滿月 陸媒：有文具出口商部分訂單恢復對美出口

川普政府上月2日宣布對多國加徵「對等關稅」，並於該月9日生效，但最後對陸進口產品關稅最高徵至145%，另給予逾75國90...

美中關稅博弈逆轉？ WSJ：習打太極、川普暴躁等電話

美國對中國發起關稅戰，誰會先認輸？目前看來關鍵在誰會先打電話。美媒報導稱，美中關稅博弈形勢出現逆轉，中方從苦無管道接觸川...

川普親信鷹派裴度將任駐中大使 「恐難與北京打好交道」

美國聯邦參議院4月29日表決通過，由75歲的前參議員裴度出任美國駐中國大使。華盛頓智庫認為，裴度的任命確認來得正是時候，...

遭查5個月 中央軍委苗華人大代表職務被拔

解放軍上將、中共中央軍委委員苗華去年11月底，被中方宣布因涉嚴重違紀，對其停職檢查後，全國人大30日傍晚公告，苗華的第1...

阻中國廉價小額包裹湧入 法明年起收處理費

法國政府計畫自明年起，對來自中國的小額包裹徵收額外處理費，用意在防止大量免稅商品湧入歐盟市場。在美國取消對價值800美元...

學者：香港曾是越南難民第一收容港 今成移出政治難民

越戰結束50年，曾經為越南難民「第一收容港」的香港，一度接收超過20萬名越南難民，令港府束手無策，更引發多次騷亂事件，多...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。