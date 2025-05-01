劉建超會見山口那津男 籲中日應攜手維護全球貿易體系

中共中央對外聯絡部部長劉建超4月30日在北京會見日本公明黨常任顧問、前黨首山口那津男。劉建超表示，貿易戰、關稅戰損害各國正當權益，中日雙方應攜手維護開放、自由的全球貿易體系；山口那津男強調在教育、文化和體育等廣泛領域打造交流的厚度與深度很重要。

據中共中央對外聯絡部消息，劉建超表示，當前國際局勢經歷深刻複雜變化，中日及其他亞洲國家應堅持和平共處，以亞洲價值觀應對共同挑戰，維護持久和平，促進共同繁榮。貿易戰、關稅戰損害各國正當權益，衝擊世界經濟秩序。中日雙方應攜手維護開放、自由的全球貿易體系。

劉建超表示，中國共產黨願同公明黨一道，用好中日執政黨交流機制，加強政治對話，增進相互理解，促進青年、人文交流，全面推進中日戰略互惠關係，中方願同日方共享發展機遇。

山口那津男表示，此次訪陸的主要目的，是進一步推動兩國教育、文化交流。中日經濟發展密切相關。高關稅政策對國際社會造成重大影響，日方主張共同維護基於規則的自由開放的多邊貿易體系，通過協商找到符合各方利益的解決辦法。面對亞洲地區存在的各種挑戰，地區國家應加強政治和安全對話，增進相互理解與信任。

另據共同網報導，山口那津男在會晤後接受媒體採訪強調，通過政黨間交流，「在教育、文化和體育等廣泛領域打造交流的厚度與深度，這很重要」。劉建超表示期待兩國的往來更加活躍。