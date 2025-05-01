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何衛東消失50天！日經：陸軍方高層動向詭異 4月對台軍演疑缺關鍵指揮

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
台灣國防部4月1日公布中國大陸軍事船舶於3月31日出現在台灣附近海域。法新社
台灣國防部4月1日公布中國大陸軍事船舶於3月31日出現在台灣附近海域。法新社

日經亞洲5月1日以「中國軍方高層神秘動向如何牽動對台戰略」為題分析，中共軍委副主席何衛東行蹤成謎將近2個月，加上許多出身培養對台專家的第31集團軍的官員也陸續消失，說明中共軍方4月初對台軍演可能在缺乏熟悉台灣事務的將領指揮下進行。中共軍方幕後的政治角力最終將牽動台灣，進而影響中美對抗的走向。

中共中央軍委委員苗華去年11月因「嚴重違紀違法」遭停職檢查，此後消失在公眾視野近5個月，而中國全國人大常委會最新在4月30日公告，中央軍委政治工作部軍人代表大會決定罷免苗華的第14屆全國人民代表大會代表職務。

不過，軍階高於苗華的何衛東近期同樣行蹤成謎，自從全國人大三次會議於3月11日閉幕以來，長達50天未公開露面，而且缺席4場重要公開會議，引發外界關注。

日經描述，苗華被停職以後，中央軍委僅剩何衛東在內共5名成員。作為出身軍方的最高級別官員，何衛東理應在任何軍事行動中扮演實地指揮的要角。

然而，中共東部戰區4月1日無預警宣布在台灣周邊舉行大規模軍演，說明這次對台軍演可能在缺乏熟悉台灣事務的高階將領參與下進行。

何衛東曾任東部戰區司令員，出身已裁撤的南京軍區第31集團軍，該單位位於福建廈門，歷來培養大量對台戰略軍官，包括苗華也出身此地。第31集團軍在習近平鞏固軍權過程中扮演關鍵角色，成為其軍中人脈核心。然而，近期多名與第31集團軍有關的將領也捲入打貪腐行動。

日經指出，中共軍方高層動向的異常情況仍在持續，中共中央政治局4月25日召開關稅會議及人工智慧集體學習會議，均未出現何衛東身影。

儘管外界普遍認為習近平與第31集團軍關係密切，但苗華已遭停職，何衛東行蹤不明，其他與該集團軍有關的高階軍官也陸續消失於公眾視野。

不過，若就此認為作為中央軍委主席的習近平難以全面掌控軍事事務，則為時尚早。下達最終命令的人依然是習近平本人，包括對高層官員的整肅行動。

儘管如此，近期一連串與軍方高層有關的異常動態仍留下諸多疑問。習近平必須撤換由自己提拔的親信，意味著他在2022年中共二十大所做的人事布局運作不佳。換言之，兩年半過去，習如今正試圖掩蓋這些人事失誤。

當前全球關注焦點集中在中美之間的關稅戰，但中國軍方內部的權力鬥爭同樣值得關注。這場複雜的幕後政治角力最終將牽動台灣問題，進而影響中美對抗的走向。

中共二十大 共軍 習近平

延伸閱讀

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習近平：往後5年經濟規劃 要通盤考慮內外風險挑戰

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