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陸提「全球人工智能治理倡議」 王毅：築小院高牆 只會引發新對抗

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸外交部長王毅近日出席金磚國家安全事務高級代表會議時表示，人工智慧不應是謀求地緣私利的政治工具，以防範安全風險為由構築「小院高牆」，只會引發新的風險甚至對抗。美聯社
大陸外交部長王毅近日出席金磚國家安全事務高級代表會議時表示，人工智慧不應是謀求地緣私利的政治工具，以防範安全風險為由構築「小院高牆」，只會引發新的風險甚至對抗。美聯社

大陸外交部長王毅近日出席金磚國家安全事務高級代表會議時表示，人工智慧不應是謀求地緣私利的政治工具，以防範安全風險為由構築「小院高牆」，只會引發新的風險甚至對抗。中方提出《全球人工智能治理倡議》，宣布《人工智能能力建設普惠計劃》，願同金磚國家一道推動落實。

大陸外交部1日消息，王毅4月30日在巴西首都巴西利亞出席第15次金磚國家安全事務高級代表會議，會議圍繞金磚國家在斡旋和衝突預防中的作用，以及金磚國家反恐工作組和網路安全工作組工作。

王毅表示，在斡旋調解方面，金磚國家一直走在世界前列。從推動沙烏地阿拉伯和伊朗實現歷史性和解，到斡旋加薩停火，從促成俄烏換俘到發起烏克蘭危機「和平之友」小組，金磚國家展現了積極擔當，發揮了不可替代的作用。

王毅指，金磚國家從不以斡旋的名義尋求干涉別國內政，也從沒有地緣政治上的算計；金磚國家公平尋求普遍接受的解決方案，反對任何雙重標準或選擇性適用；金磚國家堅持著眼長遠，透過「靜悄悄外交」，耐心尋找全面解決辦法，消除衝突產生的根源。

在金磚國家反恐工作組和網路安全工作組工作討論時，王毅表示，當前反恐領域面臨新挑戰，國際恐怖勢力趁亂勾連，重大恐襲事件多發頻發，金磚國家要攜手打擊一切形式的恐怖主義，反對將反恐問題政治化、工具化，反對在打擊恐怖主義問題上搞「雙重標準」。

他也提到，當前網路空間政治化、軍事化、碎片化風險加劇；大規模、長時間、系統性的網攻時有發生，不僅危害全球數位發展與合作，也威脅國際和平與安全。金磚國家應當加強協調配合，維護網絡空間秩序，推動就數據安全、供應鏈安全等各方關切問題，制定普遍性的全球規則。

在人工智慧方面，王毅強調，人工智慧不應是謀求地緣私利的政治工具。以所謂防範安全風險為由構築「小院高牆」，將一部分國家排除在人工智能技術進步之外，只會引發新的風險甚至對抗。中方提出《全球人工智能治理倡議》，宣布《人工智能能力建設普惠計劃》，願同金磚國家一道推動落實，深化拓展人工智能合作，共同發展向善為民、安全可控、普惠包容的人工智慧。

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