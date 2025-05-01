快訊

今年首颱有譜？鄭明典分析颱風生成機率

黃仁勳示警中國AI實力不落後！籲川普改變晶片出口 稱華為「難對付」

女青年大隊／一場爭議體檢 揭軍方控制隊員婚姻與身體

美方關稅戰頻放話 陸靜觀其變？陸官媒：逼出美方真實意圖

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸官媒央視旗下自媒體「玉淵譚天」1日指出，從消息人士處獲悉，近一段時間，美方透過多種管道主動與中方接觸，希望與中方就關稅問題進行談判。（美聯社）
大陸官媒央視旗下自媒體「玉淵譚天」1日指出，從消息人士處獲悉，近一段時間，美方透過多種管道主動與中方接觸，希望與中方就關稅問題進行談判。（美聯社）

大陸官媒央視旗下自媒體「玉淵譚天」1日指出，從消息人士處獲悉，近一段時間，美方透過多種管道主動與中方接觸，希望與中方就關稅問題進行談判。文章也提到，美國如果希望同中國接觸，中方需要觀察、甚至逼出美方的真實意圖，掌握「談」和「打」的主動權。

「玉淵譚天」1日在微博發文表示，近期，美國總統川普和其經貿團隊頻頻「放風」，稱美國正在與中國進行經貿談判。國際經貿談判專家分析，美國愈是頻繁釋放消息，就愈顯現出其急於推動談判的心理。

文章稱，從談判的角度來講，目前美國一定是更著急的那一方。當前川普政府面臨多重壓力，首先就是經濟壓力，其次是輿論壓力。「在美國沒有實質性舉動前，中方沒必要和美方談。但是美國如果希望同中國接觸，現階段對中國來說也沒有壞處，中方需要觀察甚至逼出美方的真實意圖，掌握談和打的主動權。」

川普近日多次宣稱，美中已經就貿易談判接觸，且在上任百天接受媒體專訪時表示，收到大陸國家主席習近平的來電，但大陸外交部、商務部和陸駐美使館等單位則一再否認。川普對此仍表示，有信心最終能夠通話，並稱相信中國最終會加入談判行列，「中國也非常希望達成協議」。

美國財政部長貝森特28日表示，美國政府各部門正與中國接觸，但由於兩國之間存在貿易不平衡，緩和關稅爭端的第一步應由中方邁出，美國已暫時擱置與中國的貿易談判。

川普 關稅

延伸閱讀

川普再轟「中國是全球頭號剝削者」！稱中國貨「多數不需要」

開出的貿易條件令人難以接受！ 克魯曼：川普是「蹩腳教父」

十面向檢視川普2.0幹了這些事 短短百日讓美國面目全非

示警中國緊追 黃仁勳籲川普修AI晶片外銷規範

相關新聞

美方關稅戰頻放話 陸靜觀其變？陸官媒：逼出美方真實意圖

大陸官媒央視旗下自媒體「玉淵譚天」1日指出，從消息人士處獲悉，近一段時間，美方透過多種管道主動與中方接觸，希望與中方就關...

鐵線礁爭端起 共軍巡航批菲律賓挑釁

隨中菲緊張關係因鐵線礁等主權爭端而升級、和菲律賓釋出強化與台灣合作訊號，大陸接連出招反擊，除約見菲律賓駐北京大使，出動共...

大陸人大常委會通過 民營經濟促進法520實施

歷經三次審議，大陸十四屆全國人大常委會第十五次會議昨表決通過「民營經濟促進法」，自五月廿日起實施。這是大陸第一部專門關於...

中共中央軍委委員苗華 被罷免人大代表職務

共軍上將、中共中央軍委委員苗華去年底被官方宣布「停職檢查」後，大陸全國人大常委會昨日傍晚公告，苗華的第十四屆大陸全國人大...

若科技、關稅上 習近平都不就範 學者示警：川普可能發動代理人戰爭

美國總統川普第二任期已百日，中美關稅戰全面升級，雙方相持不下。台大政治系教授張登及昨日分析川普對北京戰略時指出，川普將來...

大陸白皮書：新冠溯源指向美國

日前美國白宮改版新冠官方網站，把新冠病毒源頭直接歸於大陸實驗室洩漏，而大陸官方昨日發布新冠疫情白皮書稱，大量證據提示美國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。