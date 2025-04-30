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陸主權財富基金中投公司 傳出售10億美元投資組合

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
圖為中投公司位於北京的總部大樓。（路透）
圖為中投公司位於北京的總部大樓。（路透）

美中關稅戰正酣，路透報導，中國主權財富基金中國投資有限責任公司（CIC，中投公司）正透過二級市場出售約10億美元的私募股權（PE）投資組合。這些資產由包括黑石集團和凱雷集團等在內的8家美國基金經理管理的多檔基金持有。

路透引述兩位知情人士稱，中投公司已聘請美國投資銀行艾維克（Evercore）為此次出售提供建議，並爭取在6月底前完成交易出售資產。但報導援引另一名知情人士指，資產總值和出售期限尚未最終確定，或會據市場需求和價格而變化。

另，前述兩位知情人士還說，中投公司於2024年底開始與顧問和資產管理公司討論此次出售，旨在優化其投資組合。而這筆10億美元的資產，主要是中投公司於2016年和2017年開始投入的私募股權基金，目前已近投資周期尾聲。

然而，此次中投公司此舉正值美中貿易局勢升溫，引發市場波動與不確定性上升。而美中緊張關係也蔓延到金融領域，雙方均加強對對方金融機構投資行為的審查。截至目前，黑石集團（Blackstone Inc.）和凱雷集團（Carlyle Group）皆未就此評論。

此前，英國金融時報引述消息人士稱，包括中投公司在內的中國國家支持基金，正縮減對美國私募股權公司的新投資。而潛在買家包括其他主權基金、專注於二級市場的資產管理公司，以及家族辦公室等私人投資者，新加坡主權基金（GIC）也是有意向的買家之一。

美國 資產

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