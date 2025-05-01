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大陸白皮書：新冠溯源指向美國

聯合報／ 記者賴錦宏／綜合報導
大陸官方昨發布新冠白皮書，指大量證據顯示美國疫情爆發時間早於官方公布及大陸疫情，呼籲對美國展開病毒溯源調查。 圖為中國科學院武漢病毒研究所。(路透資料照片)
大陸官方昨發布新冠白皮書，指大量證據顯示美國疫情爆發時間早於官方公布及大陸疫情，呼籲對美國展開病毒溯源調查。 圖為中國科學院武漢病毒研究所。(路透資料照片)

日前美國白宮改版新冠官方網站，把新冠病毒源頭直接歸於大陸實驗室洩漏，而大陸官方昨日發布新冠疫情白皮書稱，大量證據提示美國疫情發生的時間早於其官方公布時間，也早於大陸疫情爆發時間，應該對美國開展病毒溯源調查。

據新華社報導，大陸國新辦昨日發布「關於新冠疫情防控與病毒溯源的中方行動和立場」白皮書。內容提及「世衛組織召集的SARS-CoV-2全球溯源研究：中國部分—世衛組織-中國聯合研究報告」等研究通過系統開展流行病學、分子溯源、動物宿主排查與冷鏈輸入研究，排除了武漢作為冠病病毒自然起源地的可能性，認為「武漢實驗室洩漏病毒」途徑極不可能。

白皮書稱，美國方面對自身抗疫不力的現實，不僅不反思醒悟，還「甩鍋」推責、轉移視線，將新冠病毒溯源政治化，嚴重破壞了團結應對全球疫情的國際努力。白皮書強調，新冠病毒溯源指向美國，大量證據提示美國新冠疫情發生的時間早於其官方公布時間，也早於大陸疫情爆發時間，應該對美國開展全面深入的新冠病毒溯源調查。陸方呼籲美國盡快回應國際社會合理關切，「給世界人民一個負責任的交代」。

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