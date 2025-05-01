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大陸國台辦：有定居證不等於有戶籍

聯合報／ 特派記者陳政錄／北京報導
大陸國台辦發言人朱鳳蓮。記者陳政錄／攝影
大陸國台辦發言人朱鳳蓮。記者陳政錄／攝影

就台灣民眾申領大陸「定居證」將面臨除籍議題，大陸國台辦繼昨日上午於例行記者會，抨擊民進黨故意混淆各類證件，強調定居證是發放給被批准來大陸定居落戶的台灣居民的一種「過渡性證件」後，並於昨日下午特意進一步做出「補充說明」，表示「台胞持有定居證不等於已取得大陸戶籍」。

陸委會近日函釋指出，若台灣民眾在大陸設有戶籍，將會喪失台灣身分，包括持有「中國大陸居民身分證」與「定居證」。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨日回應指，大陸相關主管部門為台胞制發台胞證、居住證、定居證行之有年，三種證件承載的功能各不相同。她稱，定居證是發放給已被批准來大陸定居落戶的台灣居民短期持有的一種臨時性、過渡性的證件，民進黨故意混淆各類證件，是要阻撓破壞兩岸同胞走近走親。

不過，在記者會上，朱鳳蓮僅強調，台胞申領台胞證、居住證這兩種證件都不需要具有大陸戶籍，並未就定居證再多做說明。因此，或為避免輿論爭議，大陸國台辦昨日下午透過發布體系再次對媒體做出「補充說明」，表示「台胞持有定居證不等於已取得大陸戶籍」。

此外，對於陸委會表示台商投資大陸下降，朱鳳蓮昨日抨擊這是「造謠抹黑」，她並表示，面對美國濫施關稅，大陸將研究解決台商台企面臨的問題和困難，落實同等待遇、加大支持力度，強化兩岸產業鏈供應鏈連結，助力台企轉型升級、拓展內需市場。希望台商積極參與兩岸交流合作，攜手抵禦外部風險挑戰，共同壯大中華民族經濟。

而就賴清德總統表示，只要對等尊嚴願與「中國」交流合作，朱鳳蓮批評指賴清德再度宣揚「兩國論」，是赤裸裸的謀「獨」挑釁，她並重申，民進黨政府所謂「對等尊嚴」，就是企圖在「兩國論」基礎上實現兩岸對話交流，「其陰謀絕不會得逞」。

國台辦 戶籍 朱鳳蓮

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