中共中央軍委委員苗華 被罷免人大代表職務

共軍上將、中共中央軍委委員苗華去年底被官方宣布「停職檢查」後，大陸全國人大常委會昨日傍晚公告，苗華的第十四屆大陸全國人大代表職務被決定罷免。另，同日閉幕的人大常委會也決定免去金壯龍的工信部部長職務，由黨組書記李樂成接任。

據大陸全國人大常務委員會公告，湖北、貴州人大常委會分別決定罷免蔣超良、丁雄軍的大陸全國人大代表職務；中央軍委政治工作部軍人代表大會決定罷免苗華的大陸全國人大代表職務；吉林省人大常委會決定接受劉化文辭去大陸全國人大代表職務。目前大陸全國人民代表大會實有代表二九二五人。同日，大陸人大常委會經表決免去金壯龍的工信部長職務，任命李樂成為工信部長。

去年十一月底，大陸國防部發言人吳謙在記者會上，宣布中央軍委委員、軍委政治工作部上將主任苗華，「涉嫌嚴重違紀」，「經黨中央研究，決定對苗華停職檢查」。使得苗華成為繼李尚福之後，近年第二位落馬的現任中共中央軍委委員，但截至發稿，在大陸國防部網站上，苗華仍留在委員名單上。