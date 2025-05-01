大陸人大常委會通過 民營經濟促進法520實施

歷經三次審議，大陸十四屆全國人大常委會第十五次會議昨表決通過「民營經濟促進法」，自五月廿日起實施。這是大陸第一部專門關於民營經濟發展的基礎性法律，在國內經濟疲軟，美中貿易僵局加劇衰退風險之際，此法優化民營經濟發展環境，進一步規範執法行為，被認為有助於提振發展信心。

新華社報導，民營經濟促進法共九章七十八條，包括總則、公平競爭、投資融資促進、科技創新、規範經營、服務保障、權益保護、法律責任、附則。在近年地方財政窘迫而出現「遠洋捕撈」跨區執法的背景下，大陸全國人大常委會法工委負責人指出，該法堅決遏止「亂收費、亂罰款、亂檢查、亂查封」等行為，並規範異地執法行為。

大陸民營企業貢獻了百分之六十以上的國內生產總值，親北京的香港大公文匯網引述大陸學者劉英分析指，在當前中美關稅戰的關鍵時刻，要把民企「作為自家人」，形成良好的營商環境，就能吸引更多外資，助力大陸打好關稅戰。

另外，大陸國家主席習近平近日前往上海視察，此行被認為是部署進入持久戰的中美貿易戰。他昨日在上海主持召開部分省區市「十五五」（二○二六年至二○三○年）時期經濟社會發展座談會時說，要前瞻性把握國際情勢發展變化對大陸的影響，因勢利導對經濟布局進行調整優化。

他並指，要更加重視統籌發展和安全，通盤考慮內外部風險挑戰。「十五五」時期，必須把因地制宜發展新質生產力擺在更突出的戰略位置，以科技創新為引領、以實體經濟為根基；要在突破關鍵核心技術、前沿技術上抓緊攻關。