若科技、關稅上 習近平都不就範 學者示警：川普可能發動代理人戰爭

美國總統川普第二任期已百日，中美關稅戰全面升級，雙方相持不下。台大政治系教授張登及昨日分析川普對北京戰略時指出，川普將來為了達成某種使命，不管是連任或是讓政治遺產發揚光大，可能會對北京發動有節制的代理人戰爭，而台海是比較危險的地方。

政大國關中心昨日舉辦「美國川普總統百日新政的影響與展望」座談會，張登及在會上表示，川普為確保美國第一、美國至上，最直接的工具就是關稅制裁與科技管制，以遲滯大陸的增長，其他手段還包含迫使各國加入對大陸經濟圍堵的多邊關稅同盟，分擔防務和財政責任下的美國主導安全架構。

張登及研判，「有節制的、可控的區域衝突」也是川普對北京戰略的可能手段，他認為，在政局混亂的情況之下，川普為了達成某種使命，不管是連任或是讓政治遺產發揚光大，可能選擇發動有節制的代理人戰爭，而「台海是比較曖昧、危險的地方」。

而政大國關中心主任王信賢分析，如果在科技、關稅問題上，川普都無法讓習近平就範，「接下來很明顯會選擇運用地緣戰略，台灣就會是關鍵」。

國防大學中共軍事事務研究所教授馬振坤提到，台灣位於第一島鏈正中央，幫助美國確保中共沒有辦法真正成為一個太平洋國家，對美國具備不可取代的戰略價值。國關中心副主任陳至潔則指，相較歐盟，川普對印太盟國的態度截然不同，呈現出有利於台灣的局勢。

他認為，未來台菲與台日的防衛安全交流程度與頻率會提升，台灣在印太安全防衛上的孤立程度會獲得緩解。