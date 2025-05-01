鐵線礁爭端起 共軍巡航批菲律賓挑釁

隨中菲緊張關係因鐵線礁等主權爭端而升級、和菲律賓釋出強化與台灣合作訊號，大陸接連出招反擊，除約見菲律賓駐北京大使，出動共軍南部戰區在南海「例行巡航」，大陸國台辦昨也表示，菲方應恪守「一個中國原則」，停止在台灣問題上玩火。

共軍南部戰區四月廿九日在南海海域進行例行巡航，其發言人田軍里昨稱，近期菲律賓頻繁在海上侵權挑釁、製造事端，拉攏域外國家組織所謂「聯合巡航」，南部戰區海空兵力全程跟監警戒，情況盡在掌握。他還強調，戰區部隊堅決捍衛國家領土主權和海洋權益，堅決維護南海地區和平穩定。

近期美菲舉行「肩並肩」聯合軍演，大陸海警局發言人劉德軍四月廿九日曾指控，廿七日有六名菲律賓人員不顧大陸的警告勸阻，「非法」登上鐵線礁活動，大陸海警執法人員依法登礁並查證處置。不過，菲律賓國家安全委員助理幹事馬萊亞也主張，鐵線礁沒有被大陸實控。

此外，就菲律賓總統府日前頒布備忘錄通告，放寬官員與台灣交流的嚴格限制，大陸國台辦發言人朱鳳蓮昨強調，堅決反對建交國和「中國台灣地區」展開任何形式的官方往來。她說，菲方應恪守「一個中國原則」，停止在台灣問題上玩火，停止向「台獨」分裂勢力發出錯誤信號。

在此之前，Taiwanplus於廿九日報導，菲律賓海軍發言人崔尼代指出菲方和台灣的海軍有「非官方和非正式」接觸，有媒體認為距離聯合演練僅一步之遙，菲律賓軍方隨後稱，崔尼代指的是國際合作，而非台菲之間的聯合巡邏。對此大陸駐菲大使館發言人敦促菲方「恪守一個中國原則，停止與台灣當局進行任何形式的官方往來」；同一天，大陸外交部亞洲司長劉勁松約見了菲駐北京大使吉米，「就近期菲方在涉台及安全領域一系列負面動向進行了嚴肅交涉」。而菲律賓通訊社引述菲律賓外交部說法指，菲方與大陸就包括台灣在內的各種問題「持續」溝通。