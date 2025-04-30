又有陸官員落馬！ 中證監黨委委員、副主席王建軍被查

大陸近年加強整治違紀違法，中共中央紀委國家監委持續打「虎」。時隔不到兩個月，又一大陸證監系統官員落馬。4月30日，中紀委網站發布消息指出，證券監督管理委員會黨委委員、副主席王建軍涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。

第一財經指出，王建軍在大陸證監系統工作超過二十年，也曾在深交所工作過5年。自2021年10月回到證監會任副主席至今，已3年有餘。從證監會官網顯示，王建軍最近一次公開露面是今年1月19日出席中國人民銀行（大陸央行）、證監會聯合召開的股票回購增持再貸款座談會並演講。截至發稿，證監會官網「領導班子」資訊暫未更新，王建軍仍在副主席名列中。

大陸官媒《北京日報》旗下微信公眾號「長安街知事」指出，公開資料顯示，王建軍出生於1968年3月，四川閬中人，1994年10月加入中國共產黨，研究生學歷，經濟學碩士學位。

王建軍長期在大陸證監會工作，曾任證監會辦公廳副主任、黨委辦公室副主任，市場監管部副主任、主任，辦公廳主任、黨委辦公室主任等職。2016年4月，他任深圳證券交易所黨委副書記、總經理，2020年任深交所黨委書記、理事會理事長（副部長級）。2021年10月，王建軍任中國證監會黨委委員、副主席，直至此次被查。

據澎湃新聞報導，此次王建軍落馬後，光是2025年以來，中共中央紀委國家監委網站公開通報審查調查的中管幹部已有18人。

自去年以來，大陸金融反貪腐持續推進，多名大陸證監系統及交易所的官員被查。中紀委網站指出，去年4月，中央第八巡視組進駐證監會後，包括時任證監會科技監管司司長、資訊中心主任姚前，時任江蘇證監局黨委書記、局長凌峰，深圳證監會原黨委書記、局長陳小澎，時任上海證券交易所黨委委員、副總經理董國群，證監會第一至第三屆創業板發審委委員、原發行監管部副主任李筱強，證監會第一屆至第三屆創業板發審委委員、原法律部副主任吳國舫等人先後被查。

截至目前，姚前、凌峰、陳小澎、董國群等人均已被「雙開」處分。根據中紀委網站，「上述人員有濫用監理職權為他人謀取不當利益，非法收受財物且金額特別巨大等多項違紀違法行為」。