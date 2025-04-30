又有陸官員落馬！ 中證監黨委委員、副主席王建軍被查
大陸近年加強整治違紀違法，中共中央紀委國家監委持續打「虎」。時隔不到兩個月，又一大陸證監系統官員落馬。4月30日，中紀委網站發布消息指出，證券監督管理委員會黨委委員、副主席王建軍涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。
第一財經指出，王建軍在大陸證監系統工作超過二十年，也曾在深交所工作過5年。自2021年10月回到證監會任副主席至今，已3年有餘。從證監會官網顯示，王建軍最近一次公開露面是今年1月19日出席中國人民銀行（大陸央行）、證監會聯合召開的股票回購增持再貸款座談會並演講。截至發稿，證監會官網「領導班子」資訊暫未更新，王建軍仍在副主席名列中。
大陸官媒《北京日報》旗下微信公眾號「長安街知事」指出，公開資料顯示，王建軍出生於1968年3月，四川閬中人，1994年10月加入中國共產黨，研究生學歷，經濟學碩士學位。
王建軍長期在大陸證監會工作，曾任證監會辦公廳副主任、黨委辦公室副主任，市場監管部副主任、主任，辦公廳主任、黨委辦公室主任等職。2016年4月，他任深圳證券交易所黨委副書記、總經理，2020年任深交所黨委書記、理事會理事長（副部長級）。2021年10月，王建軍任中國證監會黨委委員、副主席，直至此次被查。
據澎湃新聞報導，此次王建軍落馬後，光是2025年以來，中共中央紀委國家監委網站公開通報審查調查的中管幹部已有18人。
自去年以來，大陸金融反貪腐持續推進，多名大陸證監系統及交易所的官員被查。中紀委網站指出，去年4月，中央第八巡視組進駐證監會後，包括時任證監會科技監管司司長、資訊中心主任姚前，時任江蘇證監局黨委書記、局長凌峰，深圳證監會原黨委書記、局長陳小澎，時任上海證券交易所黨委委員、副總經理董國群，證監會第一至第三屆創業板發審委委員、原發行監管部副主任李筱強，證監會第一屆至第三屆創業板發審委委員、原法律部副主任吳國舫等人先後被查。
截至目前，姚前、凌峰、陳小澎、董國群等人均已被「雙開」處分。根據中紀委網站，「上述人員有濫用監理職權為他人謀取不當利益，非法收受財物且金額特別巨大等多項違紀違法行為」。
今年1月，大陸證監會2025年系統工作會議上也提出，要以更大決心和力道懲罰貪腐。始終保持對資本市場反腐敗鬥爭情勢的清醒認識，全力支持配合駐證監會紀檢監察組深化證券發行審核領域腐敗問題專項治理，深入推進風腐同查同治，剷除腐敗滋生的土壤和條件。
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