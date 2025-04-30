大陸副總理何立峰：沉著應對外部形勢變化 持續強化上海金融開放

面對美中關稅戰角力，大陸國務院副總理何立峰近日表示，要冷靜分析、沉著應對近期外部形勢的發展變化，堅持目標導向、問題導向，在確保金融安全的前提下持續強化上海金融開放樞紐門戶功能。

據新華社報導，「駐滬中央金融機構支持上海建設國際金融中心座談會」於4月29日在上海召開，何立峰以中央金融委員會辦公室主任身份出席座談會並講話。

何立峰強調，要全面提升上海國際金融中心能級，增強人民幣資產全球配置中心、風險管理中心地位，推動上海國際金融中心建設不斷實現新突破新提升。

此外，何立峰還指出，要齊心協力、狠抓落實，上海市擔負主體責任，各金融管理部門、金融機構特別是駐滬機構加強協調配合，中央金融辦強化統籌協調和督促落實。

針對近期美中關稅戰，何立峰於4月24日出席跨境貿易便利化專項行動部署會時強調，要直面近期美國對中國加徵關稅的新形勢，聚焦廣大企業需求。他並強調，要充分認識跨境貿易便利化的重要意義，堅定不移擴大對外開放，以開放合作贏得發展主動，建設更高水平開放型經濟新體制。同時，要深化國際交流，做好規則銜接、機制對接，便利經貿合作、人員往來，擴大「朋友圈」。

新加坡《聯合早報》提到，中國外貿企業因關稅戰業績受挫。 何立峰4月15日至16日在廣東出席中國進出口商品交易會（廣交會），並調研外貿工作時，鼓勵外貿企業用好穩外貿政策，積極開拓多元化市場。

路透近期曾報導，一名美國商界人士稱，何立峰支持加強製造業而非刺激內需，是大陸國家主席習近平推動「打造數兆美元順差」目標的「主要副手」。同時，也是習近平下方執掌經濟政策的首席官員。而眼下美中因關稅戰陷入僵局，美國總統川普宣稱雙方已展開談判，中方則矢口否認，路透認為，若要化解，關鍵管道很可能就是何立峰。