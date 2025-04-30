國台辦稱台灣參與WHA無政治基礎 陸委會：中共無權置喙

第78屆世界衛生大會（WHA）將於5月舉行，大陸國台辦發言人朱鳳蓮30日表示，台灣拒不承認「九二共識」導致參加WHA的政治基礎不復存在。陸委會晚間強調，兩岸互不隸屬是客觀事實，中華民國有參與國際社會的正當合法權利，中共無權置喙。

今年WHA將於5月19至27日在日內瓦舉行；台灣自2017年起便未獲邀。

大陸國台辦發言人朱鳳蓮30日在例行記者會上稱，「中國台灣地區」參與世界衛生組織活動，大陸的立場是一貫的、明確的，即必須​​按照「一個中國原則」來處理，這也是聯合國大會第2758號決議和世界衛生大會第25.1號決議確認的根本原則。

朱鳳蓮稱，民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，拒不承認「九二共識」，導致「台灣地區」參與世衛大會的政治基礎不復存在。

陸委會晚間透過書面表示，兩岸互不隸屬是客觀事實，台灣從來都不是中華人民共和國的一部分，台灣人民也不會接受「一中原則」的「九二共識」。

陸委會批評指，中共一再歪曲解讀聯大第2758號決議及WHA第25.1決議，與其所謂的「一中原則」進行不當連結，企圖排除台灣參與國際社會，為遂行其矮化台灣、消滅中華民國的政治圖謀，不惜犧牲台灣2300萬人民的健康權益。

陸委會強調，中華民國有參與國際社會的正當合法權利，中共無權置喙，「我們再度正告中共當局，蠻橫打壓及阻撓台灣參與國際組織與活動，不會改變台灣走向世界並作出貢獻的決心。」