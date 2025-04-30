快訊

川普首份GDP成績單出爐 美Q1經濟萎縮0.3%為3年來首見

興櫃2024年度財報公告！16家賺逾一個股本 這家是獲利王

北東有雨！周末首波梅雨鋒面來襲 下周另道鋒面再接力

美國軍事安全決策 學者：回歸傳統現實保守主義

中央社／ 台北30日電

國防大學中共軍事事務研究所教授馬振坤今天在一場座談會說，美國總統川普對於軍事安全、國際安全等決策，基本回歸美國傳統現實保守主義，決策前提為能不能對美國產生價值。

政治大學國際關係研究中心、亞太安全合作理事會中華民國秘書處30日在政治大學國際關係研究中心國際會議廳召開「美國川普總統百日新政的影響與展望」座談會，多名專家學者與會。

馬振坤表示，川普（Donald Trump）對於軍事安全、國際安全等層面決策，基本回歸美國傳統現實保守主義，美國軍事力量投注在哪一個國家或哪一個區域，可從軍事、經濟、政治等3個價值加以評估，大前提為對於美國有沒有益處。

馬振坤提到，川普團隊對於軍事、經濟等2個價值重視程度與美國歷屆政府差不多，唯獨在政治價值部分，不若拜登（Joe Biden）政府執政時期，不再以「美國做為可信賴的世界領袖」為核心，不再強調民主同盟。

「川普很精準地將企業停損概念運用到國家安全、國際安全領域」，馬振坤認為，川普團隊協調俄烏戰爭正是出於「停損」考量，基於美國整體戰略利益考慮，倘若支持對象沒有生存能力、必須仰賴美國時，美國會有停損點。

馬振坤從軍事、經濟、政治等3個價值剖析台灣所具備的條件。

他提到，台灣位居第一島鏈重要位置，北控宮古海峽、南控巴士海峽，1949年後成功地確保中華人民共和國沒有辦法成為一個太平洋國家，這個軍事地緣戰略價值對於美國來說不可取代，「除非美國放棄目前的全球戰略定位」。

他表示，台灣的半導體供應鏈對於美國經濟來說非常重要，排除中國在外的「非紅供應鏈」也恰好地劃分民主、非民主陣營，可將川普團隊較不重視的政治價值與經濟價值緊密的結合在一起，從安全角度來看，台灣創造出對於美國的戰略價值。

台灣大學政治學系教授張登及表示，川普團隊的對中政策戰略目標在於領先、拉大美國與中國的競爭差距，必須遲滯中國的成長才能確保美國第一、美國至上，對中國祭出關稅政策與科技管制是最直接的工具。

張登及提到，美國希望其他國家可加入對中國經濟圍堵的多邊關稅同盟；也期待其他國家在美國主導架構下，分擔軍事安全防務與財務，盼在美國經濟重新壯大後，恢復美國軍事在印太地區的絕對優勢。

「滿足前面的條件後，美國有可能進行一場有節制的、可控的區域性、代理人衝突」，張登及說，為了遲滯中國的成長，不排除亞太地區出現類似俄烏戰爭場景，以拖累中國的發展，儘管川普不樂見，不過不能排除這樣的區域衝突發生在台海的可能性。

川普 美國

延伸閱讀

身為猶太人卻遭解雇 川普將賀錦麗夫婿逐出大屠殺紀念館委員會

川普關稅政策衝擊！哈德遜研究所前總裁：台灣做得愈多 美國愈容易提供支持

川普關稅變行銷利器：催促消費者趁漲價或缺貨前快快下手

加國大選／最大夥伴成最大威脅 卡尼新使命：與川普徹底決裂

相關新聞

又有陸官員落馬！ 中證監黨委委員、副主席王建軍被查

大陸近年加強整治違紀違法，中共中央紀委國家監委持續打「虎」。時隔不到兩個月，又一大陸證監系統官員落馬。4月30日，中紀委...

大陸遼寧餐廳大火22死 海基會：已致函海協會表遺憾

大陸遼寧省遼陽市一間餐廳29日發生火災，造成22人死亡、3人受傷。海基會30日表示，已致函大陸海協會表達遺憾，並對罹難者...

關稅戰北京不就範…學者：川普將採地緣戰略 台灣是關鍵

美國總統川普對全球各國加徵對等關稅，中國大陸強勢反擊，大陸外交部更喊出「不跪」，雙方陷入對峙。政大國關中心主任王信賢30...

川普恐對北京發動「代理人戰爭」 學者：台海比較危險

美國總統川普在第二任期的百日以來，為了恢復領先地位、拉大與中國之間的差距，祭出關稅制裁與科技管制等手段，中美貿易戰全面升...

習近平：往後5年經濟規劃 要通盤考慮內外風險挑戰

美中關稅戰之際，中共總書記習近平今天在上海召集部分省區領導人舉行座談會時說，謀劃「十五五」時期（2026至2030年）經...

中共軍委委員苗華遭查5個月後 被罷免人大代表職務

共軍上將、中共中央軍委委員苗華去年11月底，被陸方宣布因涉嚴重違紀，對其停職檢查後，大陸全國人大30日傍晚公告，苗華的第...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。