川普恐對北京發動「代理人戰爭」 學者：台海比較危險

美國總統川普在第二任期的百日以來，為了恢復領先地位、拉大與中國之間的差距，祭出關稅制裁與科技管制等手段，中美貿易戰全面升級，兩國僵持不下。台大政治系教授張登及30日分析川普對華戰略指出，在政局混亂的情況之下，川普將來為了達成某種使命，不管是連任或是讓政治遺產發揚光大，可能會對北京發動有節制的代理人戰爭，而台海是比較危險的地方。

川普29日就職屆滿百日，政大國關中心30日舉辦「美國川普總統百日新政的影響與展望」座談會，邀請學者就美國內政、外交、軍事政策以及關稅戰等議題進行分析。

張登及在會上表示，川普為確保美國第一、美國至上，最直接的工具就是關稅制裁與科技管制，以遲滯中國的增長，其他手段還包含迫使各國加入對華經濟圍堵的多邊關稅同盟，分擔防務和財政責任下的美國主導安全架構，如此一來，美國的經濟能夠重新恢復活力，美軍能獲得源源不絕的資源，就能繼續確保在印太的絕對優勢。

張登及研判，「有節制的、可控的區域衝突」也是川普對華戰略的可能手段，透過經濟制壓與區域衝突拖累中國大陸的長期發展，解決21世紀的整個大戰略問題。

他提到，川普2020年連任失敗，政權交接前夕，美國參謀長聯席會議主席米利（Mark Milley）曾致電給中共中央軍委聯合參謀部參謀長李作成，傳達「美方軍隊目前沒有任何攻擊準備」。他認為，在政局混亂的情況之下，川普為了達成某種使命，不管是連任或是讓政治遺產發揚光大，可能選擇發動有節制的代理人戰爭。

張登及指出，列強雙方不正面對決，選擇用代理人戰爭來達到長期戰略目的，已有許多歷史先例，包含越戰、阿富汗聖戰等。菲律賓、日本雖與大陸有南海與東海的爭議，但因與美國簽有條約保障，不太可能爆發中日、中菲衝突，「台海是比較曖昧、危險的地方」。

他續指，這在戰略上則存在兩大反轉，一是季辛吉反轉，美國現在首先要爭取俄羅斯站邊美國，才能夠對大陸加大施壓。第二個是烏克蘭反轉，俄烏戰爭確實把俄羅斯陷入全球制裁的經濟困境當中。

張登及表示，如果將來中國崛起，跟美國對峙更加嚴重，台海有沒有可能出現烏克蘭反轉，受軍事上非預期性接觸，或者台灣內部政治局勢急轉直下而觸發，「我認為川普本人並不樂見，他喜歡打牌，但不見得會打這張牌，但是在政治危機之下，這個可能性不能排除」。

至於大陸針對川普2.0的戰略部署，張登及觀察，北京當前想用好「多邊」的舞台，在國際上再次樹立「負責任大國」的形象。因此，在台海議題上，北京將把握「和平定力」，不會提出冒險激進的主張，但仍會透過許多灰色地帶活動，充實應急預案的準備。