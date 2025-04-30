中共工信部黨組書記李樂成 正式獲任大陸工信部部長

大陸十四屆全國人大常委會第十五次會議30日閉幕，會議免去金壯龍的工信部部長職務，任命李樂成為工信部部長。他在今年上任工信部黨委書記第3天，就就調研檢查全國兩會通信服務。

上觀新聞報導，現年60歲的李樂成，湖北監利人，曾在湖北工作多年，擔任過宜昌市市長、湖北省發改委主任、襄陽市委書記等職。2017年6月後，歷任湖北省委常委、襄陽市委書記，湖北省委常委、省政府黨組副書記、常務副省長等職。

2021年10月，李樂成任遼寧省委副書記、省政府黨組書記、副省長、代理省長。2022年1月，當選為遼寧省省長，直至今年2月履新工信部，也是第二十屆中央委員。

據「工信微報」消息，3月2日，工信部黨組書記李樂成上任第3天後就調研檢查全國兩會通信服務、網路安全和無線電保障等工作，強調要堅決貫徹落實黨中央、國務院決策部署，保持「萬無一失、一失萬無」的警覺，以「時時放心不下」的責任感和「事事心中有底」的行動力，全力以赴、精益求精，以高品質工作為全國兩會勝利召開築牢堅實保障。

工信部官網發布，李樂成最近一次公開行程是在4月27日，他以工信部黨委書記身分，會見德國汽車工業協會主席穆勒。

李樂成當時表示，中德是全方位戰略夥伴，德國汽車工業協會助力德國企業深耕中國市場，在新能源汽車、智慧網聯汽車等領域開展了形式多樣的合作。希望雙方繼續發揮各自優勢、深挖合作潛力，共同促進汽車產業轉型升級和高品質發展。中方將為外資企業在大陸發展營造市場化、法治化、國際化一流營商環境。