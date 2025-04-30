港府公布年度財政數據 立法會通過財政預算案

香港政府公布2024/25年度財務狀況數據，顯示香港財政支大於收，赤字803億港元。香港立法會也在這天不記名表決方式，通過了新年度的財政預算案，港府財政司長稱預算案提出一系列嚴格控制公共開支增長的措施及適度開源措施，要在保持香港核心競爭力的前提下，確保公共財政的可持續性。

香港政府三十日公布上年度財政數據，說去年整體開支為7532億港元，收入則為5649億港元，計及發行政府債券所得1300億港元及償還政府債券220億港元本金後，這一財政年度錄得803億港元赤字，較之前預算案修訂預算赤字少69億港元。香港財政儲備在今年三月三十一日為6543億港元。

港府財政司長陳茂波說，上一財政年度政府綜合赤字為803億港元，低於修訂預算的872億港元，主要因為股票印花稅收入增加及部門開支少於預期。外圍環境波動，短期經濟前景難免受壓，亦可能影響樓市，但大陸經濟增長、政府刺激經濟和支援企業指施，將帶來支持。

香港立法會三十日以不記名舉手表決方式，三讀通過今年財政預算案。表決中沒有立法會議反對，但有兩名揚言反對預算案的立法會議員，沒有舉手表示贊成。

財政司司長陳茂波說，接下來會全力跟進落實財政預算案提出的各項措施。財政預算案就經濟發展動能的推動及加強財政整合計劃提出不少措施，一方面希望通過加速人工智能的發展，與各方面產業的應用結合，為香港經濟發展增添動能，為企業提供更多產品及創新的機會，同時著力推進香港國際金融貿易航運中心的發展。

香港新預算案為減赤增收，一些措施引起爭議，其中港府提出將飛機乘客離境稅增至200港元爭議較大。陳茂波稱相比輕微價格差異，旅客更重視機場地理位置、航線覆蓋範圍、準點率、航班頻密度等因素，相信加稅不會影響香港機場競爭力。又說正與機管局商討，豁免向經陸路及海路口岸來港轉機的旅客徵稅，將盡快敲定並實施。