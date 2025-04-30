習近平：往後5年經濟規劃 要通盤考慮內外風險挑戰

美中關稅戰之際，中共總書記習近平今天在上海召集部分省區領導人舉行座談會時說，謀劃「十五五」時期（2026至2030年）經濟社會發展，要適應形勢變化，把握戰略重點，前瞻性把握國際形勢發展變化的影響，通盤考慮內外部風險挑戰。

習近平29日前往上海，將人工智慧（AI）作為首先視察對象，參訪位在徐匯區的AI大模型專業孵化平台「模速空間」。新華社報導，習近平今天主持召開部分省區市「十五五」時期經濟社會發展座談會，並發表上述講話。中國國務院總理李強、中共中央辦公廳主任蔡奇也出席這場座談會。

習近平說，今年是「十四五」規劃（2021至2025年）結束之年，要在加緊落實規劃目標任務的同時「適應形勢變化，把握戰略重點」，科學謀劃好「十五五」時期經濟社會發展。

習近平說，謀劃「十五五」時期經濟社會發展，要前瞻性把握國際形勢發展變化對中國的影響，因勢利導對經濟布局進行調整優化。要堅定不移辦好自己的事，堅定不移擴大高水平對外開放，多措並舉「穩就業、穩企業、穩市場、穩預期」，有效穩住經濟基本盤，加快構建「新發展格局」，全面推動「高質量發展」。

他強調，謀劃「十五五」時期經濟社會發展，要更加注重統籌發展和安全，通盤考慮內外部風險挑戰，健全國家安全體系，增強維護安全能力，以高效能治理促進「高質量發展」和「高水平安全」良性互動，以「新安全格局」保障「新發展格局」。

習近平說，「十五五」時期必須「把因地制宜發展新質生產力」擺在更加突出的戰略位置，以科技創新為引領、以實體經濟為根基，堅持全面推進傳統產業轉型升級、積極發展新興產業、超前布局未來產業並舉，加快建設現代化產業體系。

他提到，「十五五」時期要完善國家創新體系，激發各類創新主體活力，「瞄準世界科技前沿」，在加強基礎研究、提高原始創新能力上持續用力，「在突破關鍵核心技術、前沿技術上抓緊攻關」。要統籌推進教育科技人才一體發展，築牢「新質生產力」發展的基礎性、戰略性支撐。

習近平強調，各地區謀劃「十五五」時期經濟社會發展，要在全國大局中精準定位，加強規劃銜接。要深入調查研究，堅持目標導向和問題導向相統一，在確定發展思路和戰略舉措時注重體現自身特色、發揮比較優勢。