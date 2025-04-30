美中關稅戰 中國官媒主張重溫毛澤東「論持久戰」

美中關稅戰恐重創中國經濟影響民生之際，官媒北京日報近日發表評論文章，重提毛澤東在中國對日抗戰期間的著作「論持久戰」，引發熱議。文章說，今天的中美鬥爭性質上不能等同於抗戰，但兩者的結果都「關乎國家走向和民族尊嚴」。

這篇文章坦承，中國很快就會贏得關稅戰的勝利「顯然是否定的」，因此重溫「論持久戰」對「新時代的國際博弈」仍有巨大啟發意義。

這篇以「今天，有必要重溫『論持久戰』」為題的文章說，此時中國有2種錯誤觀點出現。一是「見好就收」，認為中國硬摃下去終難持久，如今川普（Donald Trump）政府似有鬆動，應當點到為止、少輸當贏，盡快讓步妥協達成協議，避免進入艱苦的戰略相持階段。

二是「勝利在望」，看到美國「出手混亂、口風軟化」，就認為「美國怕了」，樂觀預測貿易戰勝負已分，中國馬上就能取得徹底勝利。

文章指出，儘管今天的中美鬥爭性質上不能等同於抗戰，但兩者的結果都「關乎國家走向和民族尊嚴」，不妨重讀「論持久戰」，體悟「危與機同生並存」的辯證思想，以及中國「為什麼會有最後勝利」的戰略眼光。

這篇文章提到，面對刀俎，不少國家曾幻想「以身飼狼」求得片刻茍安。但對中國而言，指望單方面妥協「求放過」是根本行不通的。作為全球第二大經濟體，今日中國的體量就擺在那裡，再伏低做小，於冷戰思維的鐵腦瓜看來，也必要除之而後快。

文章說，川普政府揮舞關稅大棒，試圖敲詐勒索封喉奪命，手段之霸道與凌厲前所未有，這是對中國國家主權和尊嚴的極限挑釁，沒有半點讓步的空間，更沒有半點屈從的理由。

這篇文章強調，面對霸權主義「交易的藝術」，中國忍一時，換不來風平浪靜，退一步，得不到海闊天空，對方只會得寸進尺、予取予求。無論從哪個角度分析，中國都不得不奮起反擊、背水一戰，不能犯遇到問題和矛盾繞道走不願鬥爭的「軟骨症」、畏首畏尾不敢鬥爭的「恐懼症」和希望天下太平迴避鬥爭的「妄想症」。

文章說，近幾日川普政府的態度確實出現了一些緩和，這是不是意味著，中國很快會贏得勝利？答案「顯然是否定的」。美方的第一輪攻勢無疑踢到了鐵板，但必須看清中美博弈的「長期性和殘酷性」。在美中力量對比尚未發生根本性逆轉的階段，美國「下狠手」，必然會對中國造成一定衝擊，且遏制中國發展是美國的一項長期戰略。

這篇文章最後說，「一代人有一代人的抗戰」、「一代人有一代人的上甘嶺（韓戰中美軍與共軍的戰役）」，這是美國挑起新一輪貿易戰後中國網路上的熱評。今天重溫「論持久戰」，對於「新時代的國際博弈」依然具有巨大啟發意義。始終堅持「清醒的戰略判斷、科學的思維方法、堅定的行動意志」，中國一定能夠走好這一場「新時代的長征」。

這篇重溫「論持久戰」的文章發表後，在中國網路引發不同議論。較多數網友認為，美中關稅戰及貿易戰看來的確很難短期內就結束，「仗還有得打，看誰撐得久」，其中又有較多人認為「美國撐不過中國」；但也有網友認為，關稅戰「不涉及國家存亡」而是涉及民生，硬摃了「到底對誰有好處呢？」。

「論持久戰」是1938年已故中共領導人毛澤東在延安一系列演講的彙整集，同年出版成冊，成為宣傳毛澤東對日抗戰方針的著作，此後成為毛澤東的代表性著作之一。內容是主張不能相信「中國必亡論」和「中國速勝論」，必須以持久戰才能獲得得對日抗戰的勝利。