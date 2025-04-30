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中共軍委委員苗華遭查5個月後 被罷免人大代表職務

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
中共中央軍委委員、中央軍委政治工作部主任苗華，去年11月被證實因為「嚴重違紀」而停職接受調查中。（取材自微博）
中共中央軍委委員、中央軍委政治工作部主任苗華，去年11月被證實因為「嚴重違紀」而停職接受調查中。（取材自微博）

共軍上將、中共中央軍委委員苗華去年11月底，被陸方宣布因涉嚴重違紀，對其停職檢查後，大陸全國人大30日傍晚公告，苗華的第十四屆大陸全國人大代表職務被決定罷免。另，同日閉幕的十四屆大陸全國人大常委會第十五次會議，也決定免去金壯龍工信部部長職務，由黨組書記李樂成接任。

據大陸全國人大常務委員會公告，湖北、貴州人大常委會分別決定罷免蔣超良、丁雄軍的第十四屆大陸全國人大代表職務。另，中央軍委政治工作部軍人代表大會決定罷免苗華的第十四屆大陸全國人大代表職務，還有吉林省人大常委會決定接受劉化文辭去第十四屆大陸全國人大代表職務。

因此，蔣超良、丁雄軍、苗華、劉化文的大陸全國人大代表資格終止，目前，第十四屆大陸全國人民代表大會實有代表2925人。

去年11月底，大陸國防部發言人吳謙在記者會上，宣布中央軍委委員、軍委政治工作部上將主任苗華，「涉嫌嚴重違紀」，「經黨中央研究，決定對苗華停職檢查」。

這使得苗華成為繼李尚福之後，近年第二位落馬的現任中共中央軍委委員，但截至發稿，儘管李尚福在大陸國防部網站上，已在中共中央軍委、大陸中央軍委的名單中被移除，但苗華仍留在名單上；此外，3月大陸全國「兩會」召開時，苗華也還在人大代表名單中，惟未見他出席。

同日，大陸第十四屆全國人大常委會第十五次會議30日上午在北京人民大會堂閉幕，會議經表決，通過了民營經濟促進法、新修訂的傳染病防治法；以及，決定免去金壯龍的工業和信息化部部長職務，任命李樂成為工業和信息化部部長。

在此之前，隨中共展開軍工等體系反腐，出身航天系統的金壯龍在今年1月缺席中共中紀委大會，傳出可能被查後，中共中央組織部2月底已宣布，金壯龍被免去工信部黨組書記職務，由時任遼寧省長李樂成接任。如今，金壯龍的工信部部長職務也正式被免職。

目前在大陸國防部官網上，苗華仍位列中共中央軍委、大陸中央軍委委員名單。截自大陸國防部官網
目前在大陸國防部官網上，苗華仍位列中共中央軍委、大陸中央軍委委員名單。截自大陸國防部官網

中共 人大常委會 全國人大

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