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王毅對關稅戰提「5連問」 強調「時代不容倒退 公道自在人心」

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸外長王毅（右五）29日出席金磚正式成員和夥伴國外長會時強調，時代不容倒退，公道自在人心。對於貿易戰，大陸的回答清晰而堅定：如果執意要打，我們奉陪到底；如果準備要談，就要平等尊重。大陸外交部官網
大陸外長王毅（右五）29日出席金磚正式成員和夥伴國外長會時強調，時代不容倒退，公道自在人心。對於貿易戰，大陸的回答清晰而堅定：如果執意要打，我們奉陪到底；如果準備要談，就要平等尊重。大陸外交部官網

中共中央政治局委員、外交部長王毅，29日出席金磚正式成員和夥伴國外長會時強調，時代不容倒退，公道自在人心。對於貿易戰，大陸的回答清晰而堅定：如果執意要打，我們奉陪到底；如果準備要談，就要平等尊重。他還對關稅戰提出了「五連問」。

新華社報導，王毅指出，中方著眼的，不僅是自身正當權利，也是各國的共同利益；中方維護的，不僅是互惠合作，更是國際規則；中方堅守的，不僅是國家民族尊嚴，還有人世間的朗朗乾坤。

王毅提到，解決世界上問題的出路，在於維護和踐行多邊主義。擴員後的「大金磚」，應當繼續宣導共商共建共享，維護國際關係基本準則，捍衛多邊貿易體制，構建更加公正合理的全球治理體系。

王毅也一連提出了「五連問」表示，面對美國在全球範圍揮舞關稅大棒，各國都應作出選擇：我們是否允許世界重回弱肉強食的叢林？是否認可一國私利可以凌駕於各國公益？是否放任國際規則被無視甚至拋棄？是否只要妥協退讓就能獨善其身？而終極之問則是，我們是要接受一個唯我獨尊的單極霸權，還是迎接一個平等有序的多極世界？

王毅表示，金磚成員國要敞開大門、張開懷抱，幫助夥伴國深度融入金磚，全面參與合作，讓機制的發展始終充滿活力。要繼續拓展「金磚+」模式，同更多志同道合的國家，匯聚起和平與發展的合力。中方將積極落實習近平主席提出的「大金磚合作高品質發展」理念和「五大金磚」（和平金磚、創新金磚、綠色金磚、公正金磚和人文金磚）構想，支持巴西履行好主席國職責，共同開闢金磚合作的光明前景。

據新華社指，與會外長表示，面對地緣緊張局勢加劇、保護主義抬頭，當務之急是堅守多邊主義，堅持聯合國憲章宗旨和原則，維護聯合國在國際體系中的核心作用。金磚國家要聚焦和平共處、開放包容和對話合作，反對政治極化敘事，共同捍衛自由貿易規則，和以世貿組織為核心的多邊貿易體制，推動構建更加公正、可持續的多極秩序。

同時，與會外長普遍對採取「對等關稅」措施破壞全球供應鏈、加劇國際局勢不確定性感到擔憂，要求取消違背世貿組織規則、違反國際法的經濟制裁和次級制裁等單邊強制措施。　　

新華社 王毅 聯合國

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