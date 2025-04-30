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華人之光！95歲屠呦呦 當選美國科學院外籍院士

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
曾獲得諾貝爾醫學獎的中國中醫科學院中藥研究所研究員屠呦呦，當選美國國家科學院外籍院士。新華社
曾獲得諾貝爾醫學獎的中國中醫科學院中藥研究所研究員屠呦呦，當選美國國家科學院外籍院士。新華社

美國國家科學院30日公布新當選的院士和外籍院士。此次共計120名院士和30名外籍院士當選。其中2015年的諾貝爾獎得主、中國中醫科學院青蒿素研究中心屠呦呦，當選外籍院士。

澎湃新聞報導，此次當選的華人學者有屠呦呦、張復倫、張逸白、范汕洄、金海翎、林芳華、劉建國、劉軍、單舒鷗、沈康、周集中。

屠呦呦是中國中醫科學院終身研究員，主要的科學貢獻是發現青蒿素。她從中醫古籍中得到啟迪，改變青蒿傳統提取工藝，創建的低溫提取青蒿抗瘧有效部位的方法，成為青蒿素發現的關鍵性突破。

2015年10月，屠呦呦以「中醫藥古典文獻中獲取靈感，先驅性地發現青蒿素，開創瘧疾治療新方法」，獲得諾貝爾生理學或醫學獎。這是中國醫學界迄今為止獲得的最高獎項，也是中醫藥成果獲得的最高獎項。

美國國家科學院是成立於1863年的私人非營利性組織，是美國國家科學、工程和醫學的頂尖組織之一，擁有來自各領域知名學者和專家，包括諾貝爾獎得主、國家科學獎章獲得者，美國國家科學院院士是美國的最高學術榮譽之一。

中醫 科學 院士

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