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蕭旭岑聲援區桂芝 陸委會：不應忽略統戰作為

中央社／ 台北30日電

北一女教師區桂芝轉發兩岸徵文比賽被檢舉，馬英九基金會執行長蕭旭岑批評，賴政府只敢欺負一個高中老師；陸委會回應，查處對象為組織或團體，不應模糊焦點、忽略統戰作為。

大陸委員會（陸委會）30日透過書面表示，徵文比賽由章法學會與中共黨政單位共同主辦，報名參加者不論是否得獎，均由對岸安排前往中國大陸參訪，全程落地招待，不符一般交流常態安排，涉及違反兩岸條例第33條之1與中共黨政單位合作行為，主管機關教育部依法查處中。

陸委會提到，根據第一屆活動相關資訊，徵文比賽明顯為中共統戰活動，出席人員、談話內容、參訪行程與宣傳均有操作統戰意圖；今年為第二屆活動，政府有責任向民眾說明統戰風險，若有違規違常處，政府也將依法查處。

陸委會表示，區桂芝由於近期言論引發外界關注，有民眾向政府檢舉其轉發徵文比賽行為，這只是處理案件來源之一，政府查處對象是與中共黨政單位合辦統戰活動的組織或團體，不是針對區桂芝個人，外界不應胡亂指控，也不應刻意模糊焦點，忽略中共統戰作為。

蕭旭岑29日晚透過新聞稿表示，陸委會指控區桂芝違反兩岸條例第33條之1，該條文規範台灣人民或團體與中國大陸相關機構「合作」事宜，強調「政治性」；區桂芝轉發徵文比賽訊息是為了鼓勵學生學習，非關政治性，也未與大陸機構合作。

蕭旭岑批評，民進黨一堆助理涉入共諜案，賴政府裝作若無其事，民進黨自己人可以跑到中國大陸去賺錢，共諜案有多高層級涉入至今搞不清楚，卻要迫害鼓勵學生參加徵文比賽的高中老師，那就是「吃人夠夠」。

區桂芝 徵文 統戰

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