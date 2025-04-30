WHA下月登場 陸國台辦：台灣參與須按一中原則處理

大陸國台辦近日在官方帳號上，宣傳陸方對「聯大第2758號決議」的立場，至於第78屆世界衛生大會（WHA）將於5月19至27日在日內瓦舉行，大陸國台辦發言人朱鳳蓮30日表示，關於「中國台灣地區」參與世界衛生組織活動問題，「我們的立場是一貫的、明確的，即必須按照『一個中國原則』來處理。」

朱鳳蓮表示，這也是聯合國大會第2758號決議和世界衛生大會第25.1號決議確認的根本原則。

她說，民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，拒不承認「九二共識」，導致台灣地區參與世衛大會的政治基礎不復存在。

朱鳳蓮認為，台灣地區無法參會，完全是民進黨當局造成的，「他們真正關心的不是台灣民眾的衛生健康，而是借鬧會、蹭會做政治文章，欺騙島內（指台灣）民眾，結果只會自取其辱。」

就近期國台辦官方微信帳號發布「聯大第2758號決議系列答問」，朱鳳蓮重申，「世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。」

她說，「1971年第26屆聯合國大會通過第2758號決議，是聯合國在承認台灣屬於中國一部分的前提下，把包括台灣在內的全中國的代表權和席位歸還給中華人民共和國政府。歷史事實清楚，法理依據清晰。」

因此對於陸委會駁斥，「聯大第2758號決議未提到台灣，也未確認台灣是中華人民共和國一部分，更未授權中華人民共和國在聯合國代表台灣」，朱鳳蓮再回應，民進黨當局出於謀「獨」目的，故意曲解聯大第2758號決議，改變不了「世界上只有一個中國、台灣是中國一部分」的事實。