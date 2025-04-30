藍426凱道遊行 陸國台辦：台灣民眾不滿賴清德綠色恐怖

國民黨日前在凱道舉行「反綠共、戰獨裁」的426大遊行，大陸國台辦發言人朱鳳蓮30日對此表示，這是台灣民眾對賴清德倒行逆施憤怒和不滿的集中體現，其媚美賣台、謀「獨」挑釁，大搞「綠色恐怖」，肆意迫害政治異己，引發台灣民眾強烈不滿。

對於藍營的大遊行，朱鳳蓮在30日上午的記者會上表示，「我們關注到有關情況」。

她接著說，賴清德當局頑固堅持「台獨」立場，不斷進行謀「獨」挑釁，阻撓破壞兩岸交流合作，煽動兩岸對立對抗，導致台海緊張動蕩；不擇手段打壓異己，迫害支持兩岸交流合作的人士，「綠色恐怖」陰影籠罩台島；無底線媚美輸誠，面對美霸凌勒索卑躬屈膝，拱手出賣台灣利益。

朱鳳蓮評論，賴清德上台不到1年，台灣已陷入政治亂局、發展困局、安全危局，導致民怨沸騰，4月26日的集會，正是台灣民眾對賴清德倒行逆施憤怒、不滿的集中體現。

不過，就賴總統表示，國民黨、民眾黨如果真要「戰獨裁」，應該要到北京天安門，朱鳳蓮僅重申上述表示，強調4月26日的集會正是台灣民眾強烈不滿的民意的集中反映，認為賴「多行不義必自斃，恣意妄為、倒行逆施，必將自食惡果。」

至於民進黨推動大罷免，朱鳳蓮說，賴清德當局濫權妄為，「賣台引戰」，已經引起愈來愈多台灣民眾的不滿和憤怒。

她說，賴清德妄圖通過獨裁集權加快「台獨」步伐，嚴重違背歷史潮流，違背島內（指台灣）主流民意，注定失敗。希望廣大台灣同胞看清賴清德和民進黨當局不擇手段謀「獨」的邪惡本質，堅決反對「台獨」分裂和「綠色恐怖」，以實際行動維護自身利益福祉和台海和平穩定。