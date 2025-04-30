快訊

公幼海嘯／全數招滿 熱門幼兒園「軟實力」打動家長

越戰結束50年：橙劑毒害殘留至今，美國不負責？

又一專家指證性虐待！精神醫作證：「剴剴」眼神空洞、有憂鬱症

聽新聞
0:00 / 0:00

藍426凱道遊行 陸國台辦：台灣民眾不滿賴清德綠色恐怖

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
國民黨日前發起426上凱道「反綠共，戰獨裁」活動，大陸國台辦發言人朱鳳蓮30日對此評論指，台灣民眾不滿賴清德大搞「綠色恐怖」。記者胡經周／攝影
國民黨日前發起426上凱道「反綠共，戰獨裁」活動，大陸國台辦發言人朱鳳蓮30日對此評論指，台灣民眾不滿賴清德大搞「綠色恐怖」。記者胡經周／攝影

國民黨日前在凱道舉行「反綠共、戰獨裁」的426大遊行，大陸國台辦發言人朱鳳蓮30日對此表示，這是台灣民眾對賴清德倒行逆施憤怒和不滿的集中體現，其媚美賣台、謀「獨」挑釁，大搞「綠色恐怖」，肆意迫害政治異己，引發台灣民眾強烈不滿。

對於藍營的大遊行，朱鳳蓮在30日上午的記者會上表示，「我們關注到有關情況」。

她接著說，賴清德當局頑固堅持「台獨」立場，不斷進行謀「獨」挑釁，阻撓破壞兩岸交流合作，煽動兩岸對立對抗，導致台海緊張動蕩；不擇手段打壓異己，迫害支持兩岸交流合作的人士，「綠色恐怖」陰影籠罩台島；無底線媚美輸誠，面對美霸凌勒索卑躬屈膝，拱手出賣台灣利益。

朱鳳蓮評論，賴清德上台不到1年，台灣已陷入政治亂局、發展困局、安全危局，導致民怨沸騰，4月26日的集會，正是台灣民眾對賴清德倒行逆施憤怒、不滿的集中體現。

不過，就賴總統表示，國民黨、民眾黨如果真要「戰獨裁」，應該要到北京天安門，朱鳳蓮僅重申上述表示，強調4月26日的集會正是台灣民眾強烈不滿的民意的集中反映，認為賴「多行不義必自斃，恣意妄為、倒行逆施，必將自食惡果。」

至於民進黨推動大罷免，朱鳳蓮說，賴清德當局濫權妄為，「賣台引戰」，已經引起愈來愈多台灣民眾的不滿和憤怒。

她說，賴清德妄圖通過獨裁集權加快「台獨」步伐，嚴重違背歷史潮流，違背島內（指台灣）主流民意，注定失敗。希望廣大台灣同胞看清賴清德和民進黨當局不擇手段謀「獨」的邪惡本質，堅決反對「台獨」分裂和「綠色恐怖」，以實際行動維護自身利益福祉和台海和平穩定。

憤怒 朱鳳蓮 賴清德

延伸閱讀

批蔡英文勞動政見跳票 黃國昌：做功德才是賴清德真面目

「戰獨裁搞錯方向」 李艷秋列舉賴清德4件事曝「無能」

【重磅快評】林俊憲鬥陳亭妃 臭出民進黨一鍋老鼠屎

指在野戰獨裁搞錯方向 李艷秋：賴清德最在意被揭「無能」

相關新聞

鐵線礁爭議升級！共軍南部戰區29日巡航 批菲律賓「海上侵權挑釁」

中國大陸與菲律賓在南海的鐵線礁主權爭議升級，共軍南部戰區新聞發言人田軍里空軍大校30日表示，29日南部戰區位南海海域進行...

陸國台辦持續強調疑美論 稱美國正逼迫台灣做「4件事」

隨關稅戰激化，大陸國台辦近期多次強調「疑美論」、抨擊台美合作。在30日上午的例行記者會上，大陸國台辦發言人朱鳳蓮在回應有...

WHA下月登場 陸國台辦：台灣參與須按一中原則處理

大陸國台辦近日在官方帳號上，宣傳陸方對「聯大第2758號決議」的立場，至於第78屆世界衛生大會（WHA）將於5月19至2...

藍426凱道遊行 陸國台辦：台灣民眾不滿賴清德綠色恐怖

國民黨日前在凱道舉行「反綠共、戰獨裁」的426大遊行，大陸國台辦發言人朱鳳蓮30日對此表示，這是台灣民眾對賴清德倒行逆施...

賴總統稱只要對等尊嚴願與中國交流 國台辦批「兩國論」挑釁

大陸國台辦30日上午舉行例行記者會，國台辦發言人朱鳳蓮就總統賴清德表示，只要對等尊嚴願與中國交流合作，謀求兩岸和平共榮發...

蕭旭岑聲援區桂芝 陸委會再指：徵文比賽明顯為統戰活動

北一女國文教師區桂芝轉發兩岸徵文比賽活動消息，被陸委會認定涉嫌違反兩岸條例；馬英九基金會執行長蕭旭岑也聲援區桂芝，指出兩...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。