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賴總統稱只要對等尊嚴願與中國交流 國台辦批「兩國論」挑釁

聯合報／ 記者陳政錄／北京即時報導
總統賴清德日前表示，只要對等尊嚴願與中國交流合作，謀求兩岸和平共榮發展，大陸國台辦發言人朱鳳蓮30日回應指，賴清德再度宣揚「兩國論」，是赤裸裸的謀「獨」挑釁。她強調只要堅持「九二共識」，認同「兩岸同屬一個中國」，兩岸就能展開對話協商。記者陳政錄／攝影
總統賴清德日前表示，只要對等尊嚴願與中國交流合作，謀求兩岸和平共榮發展，大陸國台辦發言人朱鳳蓮30日回應指，賴清德再度宣揚「兩國論」，是赤裸裸的謀「獨」挑釁。她強調只要堅持「九二共識」，認同「兩岸同屬一個中國」，兩岸就能展開對話協商。記者陳政錄／攝影

大陸國台辦30日上午舉行例行記者會，國台辦發言人朱鳳蓮就總統賴清德表示，只要對等尊嚴願與中國交流合作，謀求兩岸和平共榮發展一事回應指，賴清德再度宣揚「兩國論」，是赤裸裸的謀「獨」挑釁，重申只要堅持「九二共識」，認同「兩岸同屬一個中國」，兩岸就能展開對話協商。

賴總統日前參加台中一中校慶，表示台灣人民熱愛和平，因此只要對等尊嚴，台灣願意和中國進行交流合作，並透過交流合作，謀求兩岸和平共榮發展。

對此朱鳳蓮表示，賴清德再度宣揚「兩國論」，是赤裸裸的謀「獨」挑釁，再次暴露其「兩岸和平破壞者」、「台海危機製造者」的真實面目。

朱鳳蓮說，「兩岸同屬一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分」，無論賴清德說什麼、做什麼，都改變不了這一歷史和法理事實。當前兩岸關係緊張的根源，是民進黨當局拒不承認「九二共識」，單方面破壞兩岸對話協商的共同政治基礎，勾連外部勢力，大肆進行謀「獨」挑釁。

朱鳳蓮說，我們多次強調，只要堅持「九二共識」、認同「兩岸同屬一個中國」，兩岸雙方就能展開對話協商；否認「九二共識」，背離「一個中國原則」，圖謀「台獨」分裂，兩岸雙方對話協商就無從談起。

她認為，民進黨當局所謂「對等尊嚴」，就是企圖改變兩岸同屬一中這個歷史和法理事實，企圖在「兩國論」基礎上實現兩岸對話交流，其陰謀絕不會得逞。

九二共識 朱鳳蓮 賴清德

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