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國台辦回應罷免議題 稱謀獨並製造綠色恐怖

中央社／ 台北30日電

罷免相關議題是近期台灣社會的焦點之一，同時，也引起中國大陸關注。國台辦今天上午回應有關罷免議題的提問時稱，希望「廣大台灣同胞堅決反對台獨分裂和綠色恐怖」，以實際行動維護自身利益和台海和平。

中國大陸國台辦今天上午舉行例行記者會，發言人朱鳳蓮針對近期兩岸相關議題回應。

根據國台辦官網的文字實錄，有陸媒表示根據民調顯示，有過半民眾反對大罷免，更引述「罷免總統賴清德」的說法，詢問國台辦的評論。

朱鳳蓮回應時稱，賴清德上台以來，「頑固堅持台獨分裂立場，一方面處心積慮謀獨挑釁、升高兩岸對立」，對美國貼靠獻媚、賣台輸誠；另一方面「變本加厲在島內製造綠色恐怖、打壓政治異己、大搞司法迫害、加劇社會撕裂，已經激起台灣各界強烈不滿」。

朱鳳蓮進一步指出，「賴清德妄圖通過獨裁集權加快台獨步伐，嚴重違背歷史潮流，違背島內主流民意，註定失敗」。

她說，希望廣大台灣同胞看清賴清德和「民進黨當局」不擇手段謀獨的邪惡本質，堅決反對台獨分裂和綠色恐怖，以實際行動維護自身利益福祉和台海和平穩定。

台獨 國台辦 罷免

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