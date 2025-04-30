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賴總統指戰獨裁應去天安門 國台辦避答

中央社／ 上海30日電

總統賴清德日前對藍白26日凱達格蘭大道集會表示，中國國民黨與台灣民眾黨如果真正要「戰獨裁」，應到北京天安門。國台辦今天對此沒有直接回應，而是將矛頭對準賴總統。

國民黨26日在凱達格蘭大道辦「反綠共戰獨裁」集會活動，民眾黨主席黃國昌等參與。總統賴清德當天表示，在野黨走上街頭證明台灣是民主國家，但不能「反綠卻不反共」，如果真正要「戰獨裁」，應去對地方、找對人，應到北京天安門，至少到中國見到獨裁集團時，不要再卑躬屈膝。

中國大陸國務院台灣事務辦公室今天舉行例行記者會，發言人朱鳳蓮被問到「要抗議要到北京天安門」的看法時未正面回應。

她批評，賴清德上台以來無視台灣要和平、要發展、要交流、要合作的主流民意，「媚美賣台，謀獨挑釁，大搞綠色恐怖，肆意破壞政治異己」，引發台灣民眾強烈不滿，4月26日的集會就是這種民意的集中體現。她還說，「多行不義必自斃，肆意妄為、倒行逆施必將自食惡果」。

北京 天安門 賴清德

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