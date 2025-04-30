蕭旭岑聲援區桂芝 陸委會再指：徵文比賽明顯為統戰活動

北一女國文教師區桂芝轉發兩岸徵文比賽活動消息，被陸委會認定涉嫌違反兩岸條例；馬英九基金會執行長蕭旭岑也聲援區桂芝，指出兩岸文教交流符合兩岸條例規定，區老師沒有任何違法情事。對此，陸委會30日再次強調，徵文活動由章法學會與中共黨政單位共同主辦，不合一般交流常態之安排，涉及違反兩岸條例第33條之1與中共黨政單位之合作行為。

陸委會30日表示，本項徵文活動由章法學會與中共黨政單位共同主辦，且報名參加者不論是否得獎，由陸方安排前往中國大陸參訪，並全程落地招待，不合一般交流常態之安排，涉及違反兩岸條例第33條之1與中共黨政單位之合作行為，本會已移請主管機關教育部依法查處中。

陸委會強調，依據第1屆活動相關資訊，此一徵文比賽明顯為中共統戰活動，出席人員、談話內容、參訪行程與宣傳，皆有操作統戰意圖。今年舉辦第2屆活動，政府有責任向民眾說明統戰風險，若有違規違常，政府也將依法查處。

此外，陸委會也提到，由於區桂芝老師近期言論引發外界關注，因此有民眾向政府檢舉區老師所轉發的相關資訊。陸委會指出，相關檢舉資料只是處理本案的來源之一，政府查處的對象，是與中共黨政單位合辦統戰活動的組織或團體，並非針對區老師個人，「外界不應藉此胡亂指控，也不應刻意模糊焦點，忽略中共統戰作為。」

先前，區桂芝於4月20日轉發給學生，中華民國章法學會與大陸單位合辦「2025年第2屆『共讀一本好書』徵文大賽」遭到檢舉，該活動主辦單位有海峽出版發行集團、中國民主促進會福建省委員會、福建省全民閱讀促進會、福建省教育學會、中華民國章法學會，號稱總獎金為新台幣20萬元。

蕭旭岑29日聲援區桂芝，指《兩岸人民關係條例》33條之1，規範的是台灣人民或團體與大陸相關機構的「合作」事宜，尤其強調的是「政治性」，區桂芝轉發兩岸徵文大賽資訊，鼓勵學生學習，一點都不是「政治性」，也未與大陸相關機構「合作」，他要請教陸委會，是否承國安會或總統府之命，曲解法規迫害人民？

蕭旭岑表示，民進黨一堆助理涉入共諜案，賴清德政府裝作若無其事，且包括藍營民代與粉專，早就整理出許多資料，直指民進黨高層在大陸有生意往來，民進黨自己人可以跑到大陸去賺錢，共諜案到底有多高的層級涉入至今都搞不清楚，卻要迫害鼓勵學生參加兩岸徵文比賽的高中老師，那就是「吃人夠夠」。除非賴清德宣布戒嚴，或直接廢除兩岸條例，否則賴政府沒有任何依據去迫害兩岸人民的正常交流，更沒有資格懲處區桂芝。